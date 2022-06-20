СБУ допитали російського окупанта, якого українські військові взяли в полон. Він є уродженцем Луганська, якого мобілізували на війну з лав "народної міліції лнр". Розмову із загарбником опублікували 20 червня.
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Місяць не могли взяти вулицю в Рубіжному
Окупант згадує Рубіжне. Там у боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. Цікаво, що взяти район росіяни не могли майже місяць. Хоч на східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше в 20 разів.
Вулицю леніна (зараз Володимирська – примітка) ми проходили у загальній сумі тижня 3, може 4. Просувалися з такими боями та втратами, що "за цей час були великі руйнування, великі втрати… від роти 70 відсотків",
– розповідає загарбник.
Після чисельних втрат роту з Рубіжного перегрупувати не відправили. Підрозділи перекинули на гарячу точку, на Сєвєродонецьк. Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями.
Українські військові зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб якнайменше зберегти життя.
Наразі уродженець Луганська та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ.
Розповідь полоненого загарбника з Луганська: дивіться відео
Російський окупант ховався від ЗСУ на Харківщині майже місяць
СБУ опублікувала цікаву розмову з російським окупантом Денисом Любимцевим 14 червня. Загарбник потрапив у полон і розповів, що майже місяць переховувався від ЗСУ на Харківщині. Відомо, що до війни росіянин проживав у місті Дно.
За словами загарбника, командування обіцяло, що вони їдуть в Україну всього на 4 дні. Але солдати одразу потрапили під обстріл у лісосмузі поряд із кордоном. 3 дні окупанти ховалися в лісі, ще до 7 днів — на одному із заводів.
Потім їм наказали рухатися до Малої Рогані. Там вони базувалися приблизно 19 днів, теж ховалися. А вже 23 березня ЗСУ оточили ворожі підрозділи й частина росіян здалася в полон.
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