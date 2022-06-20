Информацию о пожаре на складе с вражескими боеприпасами подтвердили источники 24 канала в спецслужбах. В Донецке раздаются взрывы.

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По предварительным данным, горит склад на территории Азотного микрорайона. Детали пока не раскрывают.

В Донецке горит склад с боеприпасами кафиров: смотрите видео

Кафиры теряют склады с боеприпасами

Жители временно оккупированного Хрустального в Луганской области 16 июня сообщили о взрыве на складе боеприпасов российских оккупантов. На обнародованных кадрах было видно, как в небо поднимается туча дыма.

Также 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Данила Апостола совместно с аэроразведкой 81 отдельной аэромобильной бригады ликвидировали склад с российскими боеприпасами на территории Запорожской области. Кроме того, украинские герои уничтожили вражеские "Грады".

Россия применила 210 видов запрещенных боеприпасов

По данным The New YorkTimes, в ходе войны в Украине Россия применила 210 видов запрещенных боеприпасов .

Журналисты NYT исследовали более тысячи фотографий, которые удалось сделать в Украине. В общей сложности установили более 2 тысяч боеприпасов, которые россияне выпустили с начала полномасштабной войны.

Россиянам наносят колоссальные потери

ВСУ продолжают ликвидировать российских захватчиков. Оккупант, взятый в плен, рассказал СБУ, что только в боях за одну улицу погибло 70% роты . Это произошло в селе Рубежное.

Журналист Роман Цымбалюк рассказал, что на прошлой неделе в Северодонецке украинские герои уничтожили 28 кадыровцев . Кроме того, удалось ранить 47 военнослужащих отряда "Ахмат", прибывшего из Чечни.

Также в МВД Украины подтвердили, что украинские защитники и защитницы ликвидировали пункт управления 20-й армии захватчиков.

"По потерям данных точных нет. Как правило, в таких центрах работает от 200 до 300 человек, а командующий им офицер не ниже полковника", – говорится в сообщении.

Общие потери врага

По состоянию на 20 июня Генштаб ВСУ сообщил о 33 800 ликвидированных оккупантах. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1477 (+9),

боевых бронированных машин – 3588 (+11),

артиллерийских систем – 749 (+4),

РСЗО – 238 (+3),

средств ПВО – 98 (+0),

самолетов – 216 (+0),

вертолетов – 181 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),

крылатых ракет – 130 (+0),

кораблей /катеров – 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2527 (+4),

специальной техники – 55 (+0).

Заметьте – ВСУ мощно устроили по Змеиному и уничтожили оккупантов ракетами HIMARS: смотрите видео