Заметим, что российский состав взорвался и в селе Белое, близ Зимогорья.

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Интересно, что с позиций Вооруженных Сил Украины до состава в Зимогорье – более 50 километров. Пока официальной информации от ВСУ о взрыве складов нет. Однако в сети уже полагают, не HIMARS ли помог ликвидировать вражеский склад с боеприпасами.

Первые кадры использования HIMARS украинскими защитниками появились 24 июня. Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что теперь без сомнений это лето для российских захватчиков будет жарким . Более того, для некоторых из них оно еще и станет последним в жизни.

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Взрывы на вражеских складах боеприпасов участились

Добавим, что за последние сутки американские системы HIMARS отработали по тыловым базам накопления россиян. Это одна из причин, почему кафиры прибегли к массированному ракетному удару по всей территории Украины. Речь идет об уничтожении вражеских артиллерийских складов, штабов оккупационных войск и мест накопления живой силы. На разных участках фронта произведено 6 успешных впечатлений. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Известно, что на вооружении России сейчас находятся советские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", "Смерч", "Ураган". Они способны поражать цели на расстоянии 20 – 40 км. Именно поэтому получение Украиной РСЗО американского производства с дальностью поражения до 80 километров качественно изменило ход военного противостояния.

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