На військовому складі в Росії знову вибухали снаряди: є загиблі

Також нібито загинув один "цивільний спеціаліст". Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Західний військовий округ армії країни-терористки.

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На складі боєприпасів у Росії здетонував снаряд

У повідомленнях мовиться, що спершу здетонував боєприпас, а потім почалася пожежа на складі. Внаслідок цього загинули 3 військових. Як повідомило їхнє командування, "вибух стався під час розвантажувально-завантажувальних робіт на території сховища".

Згодом пожежу загасили та почали робити промивку. Хоч і певний час палав арсенал боєприпасів, російські військові кажуть, що інші снаряди не вибухали.

Також спалахнув нафтопереробний завод у Росії

22 червня стало відомо й про пожежу, яка трапилася на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області Росії. Мовиться про підприємство, яким офіційно володіла дружина Віктора Медведчука.

Місцевих рятувальників туди викликали о 09:25 за місцевим часом. Згодом вони розповіли ЗМІ, що нібито весь завод спалахнув нібито через "займання в теплообміннику".

Хоч і казали, що пожежа не надто масштабна, туди негайно пригнали 14 спецтехніки з найближчих відділень вогнеборців.



"Незначна" пожежа на Новошахнинському НПЗ / Скриншот із відео

Згодом про це написали в Збройних Силах України. Наші захисники оприлюднили відео, на якому видно, що завод атакував безпілотник.

У Ростовській області благодатний вогонь продовжує сходити на землі росіян. Горить Новошахтинський нафтопереробний завод. Слідкуйте за "вітром змін",

– написали в ЗСУ.

Проте важливо зауважити, що в публікації не підтверджували й не спростували, що безпілотник – український. Однак інтригуючи підсумували: "Далі буде".

Коли до цього востаннє були "хлопки" в Бєлгороді

Від початку повномасштабного вторгнення для багатьох росіян уже стали звичними повідомлення про "хлопки" в багатьох регіонах своєї держави. Саме так пропагандисти почали називати вибухи, щоб схожі події здавалися незначними.

Чи не найбільше схожих повідомлень з'являється про території біля військових об'єктів на території агресора. Зокрема, востаннє жителі Бєлгорода написали про "хлопки" та спалахи в небі ввечері 17 червня.

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