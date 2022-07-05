Соответствующую информацию рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Это произошло в эфире телемарафона "Единые новости" 4 июля.

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Сергей Братчук заверил, что контрдиверсионная работа проводится всегда.

Служба безопасности Украины задержала человека, который был исполнителем, непосредственным корректировщиком огня, когда уничтожали и били по нашему мосту через Днестровский лиман в Заливе,

– вспомнил Братчук.

Добавил также, что тогда 7 раз враги били по разрушенному мосту. Сергей Братчук уточнил, что руководили этим лицом представители с российской стороны.

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Злоумышленник собирал разведывательные данные по дислокации подразделений ВСУ и перемещению военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района,

– говорится в сообщении.

Служба безопасности объяснила, что предатель:

уроженец Одесчины;

в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям России и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.

Следователи нашли у подозреваемого дома мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Мужчине сообщили о подозрении.

В настоящее время ведутся следственные действия, чтобы выявить и привлечь к ответственности всех причастных к агентурной деятельности.

Коротко о последних подобных разоблачениях

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