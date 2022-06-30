Об этом рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Он отметил, что формированием так называемых "администраций" на местах должны заниматься именно оперативные группы ФСБ.

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Бывшие члены "Партии регионов" очень хотели вернуться к власти

Что касается персоналий, то речь идет о бывших членах "Партии регионов", давно сбежавших из Украины, и о политиках из ОПЗЖ. Они очень хотели вернуться к власти, опираясь при этом на поддержку русских войск,

– объяснил Дехтяренко.

Спикер СБУ отметил: есть информация о других лицах, однако ее рассекречивать пока нельзя. Вместе с тем, в СБУ сообщили, что до сих пор ключевую роль во взаимодействии с российской агентурой играют бывший министр обороны Лебедев, экспредседатель СБУ Якименко, эксминистр МВД Захарченко, экс-заместитель секретаря СНБО Сивкович, бывший глава Администрации президента Клюев.

Эти люди имели доступ к величайшим тайнам

Именно эти люди имели доступ к величайшим тайнам и могут до сих пор поддерживать контакты со своими бывшими подчиненными, которые влияют на те или иные процессы в Украине.

К примеру, Сивкович и Клюев создали в Москве так называемый "политический офис", деятельность которого координируется пятой службой ФСБ. Лично Сивковичу отведена важная роль в этой схеме, потому что он имеет широкий круг контактов среди украинского политикума.

– рассказал Дехтяренко.

Сивкович и Клюев из-за своих связей могут подбирать граждан Украины для подрывной деятельности. Они и сформировали списки лояльных к Москве лиц.

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К Медведчуку есть много вопросов

В СБУ отметили, что кум Путина Виктор Медведчук является суперодиозной фигурой для Украины, к которой много вопросов. Однако сейчас идет следствие, поэтому многие детали рассказать не могут.

Важно! Российские службы вкладывали большую сумму денег в взрывную деятельность в Украине, однако при этом сами разворовывали эти ресурсы. Информацию от украинской агентуры россияне не тщательно проверяли.

Спецслужбы рассказывали Путину о своей эффективности

Они (спецслужбы – 24 канал) были заинтересованы, чтобы докладывать Путину о своей сверхвысокой эффективности и о том, что украинцы ждут "русский мир" с цветами,

– добавил представитель СБУ.

Именно поэтому, когда в России увидели яростное сопротивление украинцев, очень удивились. Также украинские спецслужбы не дали российским агентам "развернуться".

Разоблачение сети ГРУ России в Украине

Недавно СБУ сообщила о разоблачении в Украине крупной агентурной сети, курированной ГРУ России.

Участником этой сети был народный депутат Андрей Деркач. Против него сейчас проводят досудебное расследование.

Предатели должны помочь Москве захватить украинскую территорию.

На это ГРУ выделяло по 3 – 4 миллиона долларов каждые несколько месяцев. Их Деркач, говорят в СБУ, забирал себе.

Больше об агентурной сети России – узнайте в видео: