Об этом рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Он отметил, что формированием так называемых "администраций" на местах должны заниматься именно оперативные группы ФСБ.
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Бывшие члены "Партии регионов" очень хотели вернуться к власти
Что касается персоналий, то речь идет о бывших членах "Партии регионов", давно сбежавших из Украины, и о политиках из ОПЗЖ. Они очень хотели вернуться к власти, опираясь при этом на поддержку русских войск,
– объяснил Дехтяренко.
Спикер СБУ отметил: есть информация о других лицах, однако ее рассекречивать пока нельзя. Вместе с тем, в СБУ сообщили, что до сих пор ключевую роль во взаимодействии с российской агентурой играют бывший министр обороны Лебедев, экспредседатель СБУ Якименко, эксминистр МВД Захарченко, экс-заместитель секретаря СНБО Сивкович, бывший глава Администрации президента Клюев.
Эти люди имели доступ к величайшим тайнам
Именно эти люди имели доступ к величайшим тайнам и могут до сих пор поддерживать контакты со своими бывшими подчиненными, которые влияют на те или иные процессы в Украине.
К примеру, Сивкович и Клюев создали в Москве так называемый "политический офис", деятельность которого координируется пятой службой ФСБ. Лично Сивковичу отведена важная роль в этой схеме, потому что он имеет широкий круг контактов среди украинского политикума.
– рассказал Дехтяренко.
Сивкович и Клюев из-за своих связей могут подбирать граждан Украины для подрывной деятельности. Они и сформировали списки лояльных к Москве лиц.
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К Медведчуку есть много вопросов
В СБУ отметили, что кум Путина Виктор Медведчук является суперодиозной фигурой для Украины, к которой много вопросов. Однако сейчас идет следствие, поэтому многие детали рассказать не могут.
Спецслужбы рассказывали Путину о своей эффективности
Они (спецслужбы – 24 канал) были заинтересованы, чтобы докладывать Путину о своей сверхвысокой эффективности и о том, что украинцы ждут "русский мир" с цветами,
– добавил представитель СБУ.
Именно поэтому, когда в России увидели яростное сопротивление украинцев, очень удивились. Также украинские спецслужбы не дали российским агентам "развернуться".
Разоблачение сети ГРУ России в Украине
- Недавно СБУ сообщила о разоблачении в Украине крупной агентурной сети, курированной ГРУ России.
- Участником этой сети был народный депутат Андрей Деркач. Против него сейчас проводят досудебное расследование.
- Предатели должны помочь Москве захватить украинскую территорию.
- На это ГРУ выделяло по 3 – 4 миллиона долларов каждые несколько месяцев. Их Деркач, говорят в СБУ, забирал себе.