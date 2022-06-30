Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Він зазначив, що формуванням так званих "адміністрацій" на місцях мали займатись саме оперативні групи ФСБ.

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Колишні члени "Партії регіонів" дуже хотіли повернутись до влади

Що стосується персоналій, то мова йде про колишніх членів "Партії регіонів", які давно втекли з України, та про політиків з ОПЗЖ. Вони дуже хотіли повернутися до влади, спираючись при цьому на підтримку російських військ,

– пояснив Дехтяренко.

Речник СБУ зауважив: є інформація про інших осіб, проте її розсекречувати наразі не можна. Разом з тим, у СБУ повідомили, що досі ключову роль у взаємодії з російською агентурою відіграють колишній міністр оборони Лебедєв, ексголова СБУ Якименко, ексміністр МВС Захарченко, ексзаступник секретаря РНБО Сівкович, колишній голова Адміністрації президента Клюєв.

Ці люди мали доступ до найбільших таємниць

Саме ці люди мали доступ до найбільших таємниць і можуть досі підтримувати контакти зі своїми колишніми підлеглими, які впливають на ті чи інші процеси в Україні.

Наприклад, Сівкович та Клюєв створили у Москві так званий "політичний офіс", діяльність якого координується п'ятою службою ФСБ. Особисто Сівковичу відведена важлива роль у цій схемі, бо він має широке коло контактів серед українського політикуму,

– розповів Дехтяренко.

Сівкович і Клюєв через свої зв'язки можуть підбирати громадян України для підривної діяльності. Вони і сформували списки лояльних до Москви осіб.

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До Медведчука є багато запитань

У СБУ зазначили, що кум Путіна Віктор Медведчук є суперодіозною фігурою для України, до якого є багато запитань. Проте зараз ведеться слідство, тому багато деталей розповісти не можуть.

Важливо! Російські служби вкладали велику суму грошей у підривну діяльність в Україні, проте при цьому самі розкрадали ці ресурси. Інформацію від української агентури росіяни не перевіряли ретельно.

Спецслужби розповідали Путіну про свою ефективність

Вони (спецслужби – 24 канал) були зацікавлені, аби доповідати Путіну про свою надвисоку ефективність і про те, що українці чекають на "русский мир" з квітами,

– додав речник СБУ.

Саме тому, коли в Росії побачили шалений опір українців, то дуже здивувались. Також українські спецслужби не дали російським агентам "розгорнутись".

Викриття мережі ГРУ Росії в Україні

Нещодавно СБУ повідомила про викриття в Україні великої агентурної мережі, яку курувало ГРУ Росії.

Учасником цієї мережі був народний депутат Андрій Деркач. Проти нього зараз проводять досудове розслідування.

Зрадники мали допомогти Москві захопити українську територію.

На це ГРУ виділяло по 3 – 4 мільйони доларів щокілька місяців. Їх Деркач, кажуть в СБУ, забирав собі.

Більше про агентурну мережу Росії – дізнайтесь у відео: