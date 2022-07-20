Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал такую возможность. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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По его словам, Украина – это цивилизованная страна со своими законами. Он сказал, что тоже поддержал бы такое предложение, если оно появится.

Если законодатель примет такой акт, что за поддержку агрессии против нашей страны мы лишаем гражданства – я только за это,

– заверил Данилов.

И добавил, что полностью поддерживает возможность украинцев иметь право защищать себя и владеть собственным оружием.

"Я за то, чтобы люди непосредственно отвечали за свои поступки. И прежде всего политически", – отметил секретарь СНБО.

В заключение подчеркнул, что мы живем в очень непростое время. А те, кто поддерживают россию и имеют украинский паспорт, выглядят, мягко говоря, "чуть странно". Особенно после всех зверств, которые совершили оккупанты.

Обратите внимание! Полное интервью с Алексеем Даниловым можно посмотреть сегодня, 20 июля, в 19:00 на ютубе 24 канал. Не упустите!

Президент Латвии поддерживает лишение гражданства за поддержку россии в войне

Еще 7 апреля латвийское правительство концептуально поддержало возможность лишения гражданства лиц, поддерживающих военные преступления россии.

Уже 19 июля президент Латвии Эгилс Левитс поддержал инициативу лишения гражданства тех жителей, которые поддерживают полномасштабное вторжение россии в Украину.

Поправки предусматривают, что гражданство могут отобрать у граждан, уже имеющих два или более гражданств, а сторонники военных преступлений, которые имеют только гражданство Латвии, останутся гражданами.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в латвийском Сейме.

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