Річ у тім, що громадяни держави-агресорки зловживають візами. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

До речі Естонія відбиратиме паспорти в натуралізованих громадян, які воюють проти України

Росіяни масово виїжджають через західний кордон росії. Їдуть через Фінляндію, Латвію, Литву.

Щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно,

– наголосив Рейнсалу.

Це вже розглядали раніше

Чиновник зауважив, питання про візи для росіян вже обговорювали в Євросоюзі у березні. Проте тоді поїздки не були настільки масовими, бо в Росії були обмеження через коронавірус.

МЗС Естонії хоче підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів. Рейнсалу зазначив, що озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії. Його країна надалі консультуватиметься з урядами регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі. Потрібно, щоб всі країни були за.

Нагадаємо, у березні Естонія припинила видавати туристичні візи росіянам.