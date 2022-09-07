Фіни забувають, яка найбільша загроза для їхньої країни. Про це для 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

До теми Фінляндія скоротила у 10 разів видачу туристичних віз для росіян

"Для Санни Марін можна було б організовувати парламент для важливих справ. Наприклад, для блокування росії та її потоку в Європу. Це дуже важливе завдання не з точки зору визначення національності, а з точки зору політичних впливів цих людей, тому що вони поводяться дуже безвідповідально", – сказав політолог.

Хто впливає на Фінляндію

Давидюк зазначив, що ми постійно чуємо заяви так званих російських опозиціонерів. Вони просять Україну допомогти їм скинути путіна, а тоді вирішити чий Крим, що робити з Донбасом. Платити за війну росіяни теж не хочуть.

З такими заявами взагалі не розумієш, чи є різниця між ними та путіним. Фінляндія, як мені здається, стріляє собі в ногу. Вони ж самі в минулому століття воювали з росіянами й розуміють, хто це, що це і наскільки дико ці люди поводяться,

– розповів політолог.

Він сподівається, що Фінляндія змінить свою позицію. Проте є сильний вплив Німеччини й фіни дуже часто прислухаються. Давидюк вважає, що більшість країн таки намагатимуться заблокувати росію.

"Туристичні країни як Іспанія, Греція намагатимуться зберегти туристичний потік, бо це гроші. Проте стратегічно, якщо думати про безпеку, то вони не підігруватимуть росії", – додав Давидюк.

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