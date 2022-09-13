З іншого боку, ЄС таким чином лише виконує бажання росіян, для яких "ленін вічно живий", "в срср краще було" і "сталіна на вас нема". Так би мовити, хотіли назад у союз? Будь ласка.

До теми "Раша, гудбай": росіянку не пустили до Німеччини й вона влаштувала істерику на камеру

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Так, 9 вересня, Рада Європейського союзу ухвалила рішення про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, а буквально через декілька днів, з 12 вересня, перестав діяти спрощений візовий режим Євросоюзу з росією.

Сьогодні туристичні візи росіянам не оформлюють Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. Натомість поки свої двері для туризму громадян росії відкритими тримають, зокрема, Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр. Окрім того, Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня запровадять заборону на в'їзд росіян з будь-якими шенгенами. Винятків будуть для обмеженого кола людей, наприклад, для далекобійників та тих, хто їде до Калінінграда.

"Совок", запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли,

– написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Як бідкаються росіяни, це тепер означає, що:

візовий збір зросте з 35 до 80 євро;

терміни видачі віз збільшаться від 15 днів до 45 днів, хоч деякі російські туроператори побоюються, що у гіршому випадку і до 6 місяців;

потрібно надавати більше документів;

країни ЄС зможуть за своїм бажанням видавати візи на відвідування однієї країни без права доступу до іншого шенгенського простору;

пріоритет при видачі віз віддаватимуть членам сімей громадян Євросоюзу, журналістам, дисидентам, представникам громадянського суспільства, студентам та науковцям, туристів записуватимуть в останню чергу.

Більш того, за даними росЗМІ, Єврокомісія рекомендує країнам ЄС уважніше придивлятися до росіян та "у разі загрози безпеці" відмовляти у видачі віз. А також застерігає від видачі довгих багаторазових віз, що означає, що російські громадяни отримуватимуть одноразові шенгени строго під дати поїздки.

Візи, які росіяни отримали до цих нововведень, будуть діяти й надалі. Проте Єврокомісія рекомендує "у разі загрози безпеці" анулювати їх.

Росіяни кидаються на людей у Європі

Закриття туристичних віз логічне. Зокрема й тому, що через поведінку закордоном їх видно одразу. Так, 12 вересня вони побили двох жінок у Франції лише за те, що ті слухали українську пісню на телефоні. У результаті нападу у них обох струс мозку, у однієї зламаний ніс.

Неадекватна росіянка напала на українку та її 2-річного сина в Німеччині. При тому, спершу вона показала свою міць, накинувшись на дитину зі словами "Слухай сюди, чувак, ти зараз швиденько збираєш свої манатки та підеш "на**й у свою хо*ляндію".

Інша неадекватна напала на жінку з дитиною у Латвії. Вона влаштувала істерику та кричала, що нібито Україна "сама себе бомбить" та кидалася в українців грошима.

Гучний випадок був і у Швеції весною. 70-річна росіянка пошматувала український прапор, а на зауваження українки почала лаятися та ображати дівчину. Компанія, в якій працювала росіянка, швидко відреагувала на цей випадок і звільнила її.

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