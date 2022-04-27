У Швеції літня росіянка накинулася на українку: розірвала прапор й кричала, що дасть по морді

Інцидент трапився у Стокгольмі. Компанія, в якій працює росіянка, швидко відреагувала на цей випадок і звільнила її.

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Літня росіянка накинулася на українку у Швеції

Українка Ольга Кайда розповіла, що 25 квітня вона дорогою додому побачила літню жінку, яка паплюжила український прапор біля російського посольства у Стокгольмі. Дівчина дістала телефон та почала фотографувати дії жінки. Побачивши це, вона підійшла та почала словесно нападати на українку.

Тоді я увімкнула камеру й запитала, чому вона це робить. Вона відповіла, що я нацистка, повія, маю негарний вигляд, дешевий одяг і скоро помру. Потім моя батарея сіла. Цікаво, коли вони всі помруть, щоб моя країна нарешті зажила?,

– зауважила дівчина.

Ольга пояснила, що під "ними" вона має на увазі тих, хто окупував Україну, бомбардував багатоповерхівки та пологові будинки, вбивав та ґвалтував мирних жителів, зокрема дітей.

"Але мені також цікаво, чому таким людям, як ця жінка, дозволено жити в Європі з тими цінностями, які вони пропагують?", – зауважила дівчина.

Вона додала, що хотіла б цим відео привернути увагу того, що люди з такими цінностями живуть у демократичних суспільствах. Проте жертвою їхньої ненависті може стати кожен. Ольга вже повідомила про нападницю у поліцію.



Жінка шматувала український прапор / Фото Ольги Кайди

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Жінка називала українку повією та вихвалялася своїм одягом

Нападниця виявилася росіянкою. Вона заявила, що живе у Швеції близько 30 років, а "такі", як Ольга прибирають у неї на дачі. Вона обзивала українців "тухлими, брудними фашистами" та не змогла адекватно відповісти на питання, для чого шматувала прапор.

Натомість росіянка доводила дівчині, що та погано одягнена, не знає "своєї історії" та працює повією, бо буцімто "у Швеції лише українки" надають послуги сексуального характеру. Водночас жінка вихвалялася своїм одягом – нібито вона пристойно виглядає в "плащі за 25 тисяч, косинці та з сумкою".

"Ти все життя будеш нещасна, злиденна, брудна, в кросівках і штанях за 150 крон. І нікуди ти звідси не поткнешся. Так. А у мене ось плащ за 25 тисяч, і косинка, і сумка. Ти навіть не уявляєш, що я з тобою зроблю. У мене така сила є", – заявила пенсіонерка.

На запитання, чому бабуся вже 30 років живе у Швеції й не повертається до Росії, жінка не змогла відповісти й продовжила показувати свій неабиякий інтелект, називаючи співрозмовницю дурною, мавпою, страшною, хворою тощо.

Дивіться відео, як літня росіянка напала на українку:

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Нападницю звільнили з роботи

Небайдужі українці швидко знайшли інформацію про нападницю. Росіянку звати Євгенія Денисова. Вона працює у шведській компанії з підбору персоналу Lernia. Там доволі швидко відреагували на інцидент, що трапився за участі їхньої співробітниці.

"Нам стало відомо, що у соцмережах поширюється відео, на якому працівник Lernia словесно нападає на іншу людину. Хочемо уточнити, що особа, яка висловлювала погрози, наразі не працює у компанії й туди не повернеться. Ми категорично відмежуємось від образливих думок, які висловлює ця людина", – заявили у Lernia.

Окрім цього, на скандальний випадок відреагували у Посольстві України у Швеції. Там зазначили, що вже звернулися до шведських правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку вчинку росіянки та вжити відповідних заходів.

"Подібні висловлювання та поведінка не мають бути проігноровані. Дана особа має понести передбачену законодавством відповідальність", – додали у посольстві.

Про рішення шведських правоохоронців обіцяли проінформувати додатково.

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