Спершу росіянка накинулася на сина Оксани Фельської з Чернігова, а потім і на саму жінку. Зараз переселенка просить допомогти ідентифікувати кривдницю, щоб написати на неї заяву в поліцію.

Читайте також Кидалася грошима й кричала про "самі себе бомбите": у Латвії росіянка накинулася на українку

росіянка прославляла путіна і Гітлера

Через повномасштабне вторгнення Оксана Фельська разом із сином виїхала до Німеччини. Зараз жінка живе й працює у містечку Бад-Вісзее. Під час відпочинку на місцевому пляжі 2 серпня жінка відволіклася на розмову з мамою, у той час, як росіянка накинулася на її сина.

Слухай сюди, чувак, ти зараз швиденько збираєш свої манатки та підеш "на**й у свою хо*ляндію. І матусю свою прихопи,

– пригадала слова росіянки Оксана.

Жінка одразу ж відреагувала на образи в адресу її сина, на що росіянка почала лаяти Оксану і казати, що українців "потрібно нищити як євреїв", а росія нібито буде "від москви до Мюнхена".

Поки українка заспокоювала свого сина, росіянка продовжувала висловлювати свої неадекватні образи в бік жінки, вихваляти путіна, мовляв "він все правильно робить" і стверджувала, що Гітлер теж колись був правий, маючи на увазі винищення людей за етнічними ознаками.

Щодо росіянки все стає зрозуміло, коли представниця "головних денацифікаторів" заявила, що вона корінна німкеня, бо 20 років живе у Німеччині. Хоча не зрозуміло, чому жінка не живе в росії.

росіянка викликала поліцію

Після чергової порції образ від росіянки, яка почала стверджувати, що переселенці в Німеччині живуть коштом її податків, українка увімкнула камеру й почала знімати усе на відео. Риторика неадекватної росіянки тут же змінилася, але вона назвала Оксану "злою собакою".

росіянка накинулася на українку в Німеччині: дивіться відео

Після цього росіянка викликала поліцію, бо її "образила відеозйомка". У відповідь Оксана звернулася до правоохоронців, шоб написати заяву, однак для цього необхідно ідентифікувати "корінну німкеню". Тому українка просить усіх небайдужих допомогти їй, щоб росіянка отримала покарання за сказане.

До теми – у Швеції звільнили росіянку, яка ображала українку: дивіться відео