Припускають, що це могли зробити росіяни. За словами жінок, це зробили росіяни через те, що звучала українська музика.

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Реакція МЗС

Про інцидент, який трапився ввечері 11 вересня у Парижі, першим повідомив віцепрезидент Об'єднання українців Франції Володимир Когутяк. Саме він припустив, що нападниками могли бути росіяни. Хто за цим стоїть насправді – очевидно, з'ясовувуватиме поліція.

За випадок вже взялося наше Міністерство закордонних справ. Як повідомив речник Олег Ніколенко, відомство доручило українському посольству в Парижі взяти на особливий контроль справу побиття двох українок.

Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв'язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу,

– сказав Ніколенко.

Він запевнив, що нападники мають бути покарані. Водночас наразі не повідомив подробиць про те, хто ж побив українських жінок.

Що каже постраждала

Одна з жінок на ім'я Аліна розповіла, що разом з мамою на початку квітня виїхала з Ізюма Харківської області, який тоді був окупованим.

Нещодавно вони переїхали до французького селища Рокбрюн-Кап-Мартен на Лазуровому узбережжі поблизу Ніцци. За її словами, на вулицях чутно багато російської мови з характерним московським акцентом.

У неділю близько 22:00 жінки прогулювалися селищем, розмовляли та слухали на телефоні українську пісню, яку прислав знайомий.

Нам назустріч йшло четверо людей: два чоловіки, один качок, інший худий і високий, а ззаду жінка з дитиною. Ми наче проминули одне одного та звернули на бічну дорогу,

– згадує Аліна.

Та тоді один з перехожих начебто вигукнув їм навздогін російською: "Я из Киева". Що це означає – невідомо, як і те, чи справді чоловік був родом з України. За словами жінки, вони нічого не відповідали на це. Тоді звернули на бічну вулицю і їх наздогнав чоловік.

"Від першого удару я лежала на асфальті. Всього було два удари. Маму вдарив тричі. У неї зламаний ніс. У нас обох струс мозку", – розповіла жінка.

Постраждалі викликали швидку та поліцію. Їхні свідчення записали та надали медичну допомогу. Наступного дня Аліна поїхала в поліцію і написала заяву про напад і побиття.

Наразі українки в задовільному стані, місця удару болять та набрякають, паморочиться голова. Вони сподіваються, що нападників покарають.

Росіянка побила українку

Випадок у Франції не перший. Росіян ненавидить весь цивілізований світ і вони казяться. Б'ють українців і в росії. Зокрема, у російському Петропавловську-Камчатському росіянка накинулась на 14-річну українську дівчинку, яка втекла до Росії з Луганська. Схоже, що прийняли їх там не надто гостинно, як обіцяли.

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