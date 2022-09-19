Россияне не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с целью туризма, спорта или посещения культурных мероприятий. Соответствующее решение вступает в силу 19 сентября.

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Шенгенская виза россиян не будет действовать в этих странах

Теперь граждане россии с действующей краткосрочной шенгенской визой не смогут добраться на территорию Европейского Союза через вышеперечисленные страны. Решение действует, несмотря на конечный пункт назначения или страну Шенгенского соглашения, где была выдана виза.

Важно также отметить, что эти страны не будут выдавать больше краткосрочных туристических виз россиянам. Граждане страны-агрессора не попадут в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу даже с территории Евросоюза.

Последней сухопутной границей, которой россияне могут воспользоваться, чтобы попасть в ЕС, является Финляндия.

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Европа без граждан россии: что известно

В Европе уже давно обсуждают вопросы полного запрета на въезд для россиян. В частности, Европейский Союз прекратил упрощенный режим выдачи виз россиянам.

Туристические визы россиянам уже не оформляют в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии, Словакии, Дании, Бельгии и Нидерландах . Однако осталось немало стран, до сих пор принимающих к себе россиян. В их числе Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Италия, Кипр, Германия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Португалия, Румыния, Турция и другие.

. Однако осталось немало стран, до сих пор принимающих к себе россиян. В их числе Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Италия, Кипр, Германия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Португалия, Румыния, Турция и другие. Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс рассказал о лазейках, которыми могут воспользоваться россияне, чтобы обойти решение ЕС. По словам политика, решение относительно россиян недостаточно жесткое.

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