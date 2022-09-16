Так, з 19 вересня росіяни не зможуть в’їхати до Латвії за шенгенськими візами. Як заявив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевич, жителів країни-агресорки там не чекають.

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Росіянам не раді у Латвії

З 19 вересня Латвія, з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією, обмежує в'їзд російським громадянам з шенгенськими візами,

– зазначив Рінкевич.

Він наголосив, що громадян росії не чекають в Латвії. Він закликав їх не намагатися перетнути кордон.

"Припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни!"- додав міністр.

Які країни не приймають росіян

9 вересня ухвалили рішення про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією. Також перестав діяти спрощений візовий режим Євросоюзу з країною-агресоркою.

На сьогодні туристичні візи росіянам не оформлюють Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

Втім, російських туристів досі приймають Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр. А ось Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня запровадять заборону на в'їзд росіян з будь-якими шенгенами.

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