Через російську агресію проти України керівництво країни-агресорки вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів. Серед вбитих окупантів трохи менш ніж 40% були представниками неслов'янських етнічних груп.

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Під мобілізацію почала потрапляти інтелігенція росії

У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також у цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдат із бідних регіонів (де і проживають етнічні спільноти) значно вища, ніж з розвинених.

За оцінками воєнної розвідки України, після підписання путіном указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах значно зміниться. Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів росії та промислових підприємств-гігантів. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему.

Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності, кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян,

– зазначили у розвідці.

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