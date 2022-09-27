Російські воєнкоми "працюють" перехоплюють просто під час виїзду

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу влади Північної Осетії. А у телеграм-каналах уже з'явились відеодокази таким діянням. росія, схоже, намагається стримувати масову втечу своїх громадян. Однак, як завжди, робить це приховано.

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На кордоні з Грузією працює оперативна група, у тому числі представники військкомату та органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов'язана людина, чи підлягає призову. Якщо є дані про те, що підлягає мобілізації, то в цьому випадку йому вручають повістку,

– йдеться у повідомленні.

Раніше МВС Північної Осетії повідомило, що на прикордонному переході "Верхній Ларс" на кордоні росії та Грузії найближчим часом розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату.

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Попередньо, Казахстан пообіцяв видавати росії ухилянтів від мобілізації, якщо тих буде оголошено в розшук.

Водночас у російському міноборони повідомили, що не зверталися до держорганів Казахстану, Грузії та інших країн для примусового повернення своїх громадян.

Скільки росіян виїхали в Грузію

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що кількість громадян росії, які перетинають кордон з Грузією, збільшилася майже вдвічі після оголошеної в росії мобілізації.

За його словами, приблизно 4 – 5 днів тому кількість громадян, які щодня приїжджають з росії, була 5 – 6 тисяч, а тепер вона зросла до 10 тисяч. Збільшення десь на 40 – 45%.

Однак точної суми у міністерстві не зазначили. Водночас сказали, що вона менше попередньо оголошеної ЗМІ – 250 тисячі.

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