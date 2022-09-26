Усіх чоловіків, які захочуть покинути росію під час оголошеної "часткової мобілізації" тепер перевірятимуть. Уже є перші "жертви" – не пройшли кордон щонайменш 20 чоловіків призивного віку.
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Наразі військкомат у прикордонне управління надає списки громадян, яким обмежений виїзд. Для перетину кордону таким категоріям громадян необхідна довідка – дозвіл на виїзд від військкомату за місцем прописки громадянина,
– цитують заяву аеропорту російські ЗМІ.
Уточнюють, що на рейси всередині країни ця вимога нібито не розповсюджується.
В аеропортах росії діє заборона на виїзд чоловіків за списками з військкоматів
Попередньо ЗМІ повідомляли, що в аеропорти російських міст, зокрема і Москви, надійшли списки чоловіків, які підлягають мобілізації. Зазначалось, що за цими списками уже перевіряють чоловіків, які хочуть перетнути кордон.
Мовляв, йдеться не про всіх військовозобов'язаних, а про людей, на ім'я яких уже виписані повістки чи мобілізаційні розпорядження.
Зокрема, росЗМІ з посиланням на джерело в одному з московських аеропортів повідомило, що у їх летовищі за добу не пройшли кордон 20 чоловіків призовного віку.
Джерело в іншому аеропорту зазначило, що перші заборони на підставі розпоряджень військкоматів почали надходити в ніч із п'ятниці на суботу, в неділю їх побільшало.
До слова, отримувати повістки почали й самі працівники аеропортів – принаймні щонайменше 5 російських авіакомпаній та понад десятка аеропортів заявили про це. Потенційно, відправити на війну проти України можуть від 50 до 80% працівників галузі.
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