Усіх чоловіків, які захочуть покинути росію під час оголошеної "часткової мобілізації" тепер перевірятимуть. Уже є перші "жертви" – не пройшли кордон щонайменш 20 чоловіків призивного віку.

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Наразі військкомат у прикордонне управління надає списки громадян, яким обмежений виїзд. Для перетину кордону таким категоріям громадян необхідна довідка – дозвіл на виїзд від військкомату за місцем прописки громадянина,

– цитують заяву аеропорту російські ЗМІ.

Уточнюють, що на рейси всередині країни ця вимога нібито не розповсюджується.

Зверніть увагу! Тож, при виїзді за кордон тим росіянам, що потрапив до списків, відтепер потрібна довідка з військкомату.

В аеропортах росії діє заборона на виїзд чоловіків за списками з військкоматів

Попередньо ЗМІ повідомляли, що в аеропорти російських міст, зокрема і Москви, надійшли списки чоловіків, які підлягають мобілізації. Зазначалось, що за цими списками уже перевіряють чоловіків, які хочуть перетнути кордон.

Мовляв, йдеться не про всіх військовозобов'язаних, а про людей, на ім'я яких уже виписані повістки чи мобілізаційні розпорядження.

Зокрема, росЗМІ з посиланням на джерело в одному з московських аеропортів повідомило, що у їх летовищі за добу не пройшли кордон 20 чоловіків призовного віку.

Джерело в іншому аеропорту зазначило, що перші заборони на підставі розпоряджень військкоматів почали надходити в ніч із п'ятниці на суботу, в неділю їх побільшало.

До слова, отримувати повістки почали й самі працівники аеропортів – принаймні щонайменше 5 російських авіакомпаній та понад десятка аеропортів заявили про це. Потенційно, відправити на війну проти України можуть від 50 до 80% працівників галузі.

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