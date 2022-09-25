Як заявили фахівці американського інституту вивчення війни, окремі керівники суб'єктів федерації визнали, що мобілізували технічно непридатних громадян.

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У росії "забили" на вказівки шойгу щодо мобілізації

А 24 вересня інсайдер російського ЗМІ заявив, що офіційні особи міністерства оборони росії особисто винесли догану військовим комісарам за:

недбалість у проведенні мобілізації,

надсилання повісток "надлишково" та всупереч чітким вказівкам міноборони щодо пільг за віком, інвалідність або інші обмежувальні фактори.

Відповідальність за часткову мобілізацію виглядає розділеною та складною, що, можливо, сприяє плутанині, дезорганізації та порушенням зобов'язань шойгу щодо винятків,

– зазначили в інституті вивчення війни.

Так, мобілізаційний указ визначає, що суб'єкти росії несуть відповідальність за проведення мобілізації, а міноборони встановлює квоти та терміни їх виконання. Однак військові комісари, швидше за все, працюють на глав суб'єктів федерації, а не безпосередньо на міноборони, що робить обох відповідальними за мобілізацію та створює можливий розрив між ними та російським міністерством.

"Військові комісари загалом діють так, ніби вони отримали наказ віддати перевагу доставці тіл до навчальних центрів, а не дотриманню вказівок шойгу", – додали фахівці.

Росіян хочуть якнайшвидше мобілізувати

21 вересня шойгу рішуче повторив, що мобілізація є частковою і покладатиметься лише на тих, хто вже є в запасі та має бойовий досвід і військовий досвід, але військові комісари не виконали вказівки шойгу практично з самого початку наказу про мобілізацію.

Постійні повідомлення військових комісарів про хаотичну роздачу мобілізаційних повісток свідчать про те, що вони відчувають значний тиск з метою якнайшвидшого проведення мобілізації,

– мовиться у звіті.

Українські джерела повідомили, що російська влада негайно мобілізує осіб на окупованих територіях України після того, як "винагородить" їх російськими паспортами за участь у фіктивних "референдумах". Цей поспіх говорить про те, що військові комісари відчувають тиск з метою прискорення мобілізації, що не відображено в заявах шойгу.

Фахівці припустили, що російське міністерство оборони, очевидно, не повністю контролює мобілізацію, що викликає питання про те, хто з російських чоловіків насправді буде мобілізований і наскільки ефективними будуть мобілізовані сили.

Додамо, що росії абсолютно байдуже на своє "гарматне м'ясо". Зокрема, мобілізованим російським танкістам видали автомати, вкриті іржею.

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