Как заявили специалисты американского института изучения войны, некоторые руководители субъектов федерации признали, что мобилизовали технически непригодных граждан.

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В россии "забили" на указания шойгу по мобилизации

А 24 сентября инсайдер российского СМИ заявил, что официальные лица министерства обороны россии лично вынесли выговор военным комиссарам за:

халатность в проведении мобилизации,

отправку повесток "избыточно" и вопреки четким указаниям минобороны о льготах по возрасту, инвалидности или других ограничительных факторах.

Ответственность за частичную мобилизацию выглядит разделенной и сложной, что, возможно, способствует путанице, дезорганизации и нарушениям обязательств шойгу относительно исключений,

– отметили в институте изучение войны.

Так, мобилизационный указ определяет, что субъекты россии несут ответственность за проведение мобилизации, а минобороны устанавливает квоты и сроки их выполнения. Однако военные комиссары, скорее всего, работают на глав субъектов федерации, а не напрямую на минобороны, что делает обоих ответственными за мобилизацию и создает возможный разрыв между ними и российским министерством.

"Военные комиссары в целом действуют так, будто они получили приказ отдать предпочтение доставке тел в учебные центры, а не соблюдению указаний шойгу", – добавили специалисты.

Россиян хотят как можно быстрее мобилизовать

21 сентября шойгу решительно повторил, что мобилизация частичная и будет полагаться только на тех, кто уже есть в запасе и имеет боевой опыт и военный опыт, но военные комиссары не выполнили указания шойгу практически с самого начала приказа о мобилизации.

Постоянные сообщения военных комиссаров о хаотичной раздаче мобилизационных повесток свидетельствуют о том, что они испытывают значительное давление с целью скорейшего проведения мобилизации,

– говорится в отчете.

Украинские источники сообщили, что российские власти немедленно мобилизуют лиц на оккупированных территориях Украины после того, как "вознаградят" их российскими паспортами за участие в фиктивных "референдумах". Эта спешка говорит о том, что военные комиссары испытывают давление с целью ускорения мобилизации, что не отражено в заявлениях шойгу.

Специалисты предположили, что российское министерство обороны, очевидно, не полностью контролирует мобилизацию, что вызывает вопрос о том, кто из российских мужчин на самом деле будет мобилизован и насколько эффективными будут мобилизованные силы.

Добавим, что россии абсолютно безразлично на свое "пушечное мясо". В частности, мобилизованным российским танкистам выдали автоматы, покрытые ржавчиной.

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