Россия продолжает нести в Украине колоссальные потери. Мобилизированное "пушечное мясо" бросают на верную смерть, сообщает 24 канал.

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В сети опубликовали видео, как мобилизованные российские танкисты получают автоматы, покрытые ржавчиной.

Мобилизированным российским танкистам выдали автоматы, покрытые ржавчиной: смотрите видео 18+ (осторожно, брань)

Между тем, мобилизация в россии продолжается полным ходом. В одном из сел Кемеровской области мужчин уже не осталось: мобилизовали всех. Тем временем в Бурятии повестки приходят даже покойникам.

Потери врага

Число ликвидированных российских оккупантов растет ежедневно. По состоянию на 24 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ряды "двухсотых" пополнили уже 56 300 российских военных. Также уничтожить удалось:

танков – 2 262 (+8) единиц,

боевых бронированных машин – 4807 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 1361 (+6) единиц,

РСЗО – 327 (+1) единиц,

средства ПВО – 170 единиц,

самолетов – 255 (+1) единиц,

вертолетов – 220 (+1) единиц.

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