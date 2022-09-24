Россияне не хотят отправляться на фронт , поэтому скандируют "против войны". Пока известно о задержании протестующих в Иркутске, Улан-Уде, Новосибирске, Хабаровске и Чите.

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Силовиков больше, чем протестующих: детали об акциях в россии

Протестуют россияне в своей "удивительной" манере. Так, в Новосибирске они водили хороводы и пели детскую песню "Пусть всегда будет солнце".

Как протестуют в россии: видео

Впоследствии их протест стал несколько серьезнее, поэтому на площади сразу собрались силовики. Они оцепили всех активистов.



В Новосибирске активистов оцепили силовики / Фото Tayga.Info



Правоохранителей было больше, чем протестующих / Фото Tayga.Info



На площади собралось не многие / Фото Tayga.Info

В Томске задержаны 10 протестующих, среди которых был и журналист. Их увезли в отделение полиции. В Чите и Хабаровске акции были единичными. Следовательно, к ак только люди вытаскивали плакат, их сразу брали под руки и вели в автозак. Кстати, один человек стоял с надписью "Себя мобилизуй, крыса плешивая".

Одиночные митинги в России: видео

На протесты вышли женщины: видео

В Новосибирске огромное количество силовиков свалило одного человека на землю и жестоко задержало. На фоне звучали предупреждения из громкоговорителя об ответственности за акции.

Силовики жестоко задержали мужчину в Новосибирске: видео

Сколько человек задержали

По состоянию на 14.50 известно, что протесты проходят в 9 городах россии. На них задержали более 96 человек. Больше всего – в Новосибирске. Любопытно, что москвичи на акцию не собирались.