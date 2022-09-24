Росіяни не хочуть відправлятися на фронт, то ж скандують "проти війни". Наразі відомо про затримання протестувальників в Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську, Хабаровську та Читі.

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Силовиків більше, ніж протестувальників: деталі про акції у росії

Протестують росіяни у своїй "дивовижній" манері. Так, у Новосибірську вони водили хороводи й співали дитячу пісню "Пусть всегда будет солнце".

Як протестують у росії: відео

Згодом їхній протест став дещо серйознішим, то ж на площі одразу зібралися силовики. Вони оточили всіх активістів.



У Новосибірську активістів оточили силовики / Фото Tayga.Info



Правоохоронців було більше, ніж протестувальників / Фото Tayga.Info



На площі зібралося не багато людей / Фото Tayga.Info

У Томську затримали 10 протестувальників, серед яких був і журналіст. Їх повезли у відділок поліції. У Читі та Хабаровську акції були поодинокими. То ж, які тільки люди витягували плакат, їх одразу брали під руки й вели в автозак. До речі, один чоловік стояв з написом "Себе мобілізуй, щур плішивий".

Поодинокі мітинги у росії: відео

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На протести переважно вийшли жінки: відео

У Новосибірську величезна кількість силовиків повалила одного чоловіка на землю й жорстоко затримала. На фоні у той час лунали попередження з гучномовця про відповідальність за акції.

Силовики жорстоко затримали чоловіка у Новосибірську: відео

Скільки людей затримали

Станом на 14:50 відомо, що протести відбуваються у 9 містах росії. На них затримали понад 96 людей. Найбільше – у Новосибірську. Цікаво, що москвичі на акцію не збиралися.

Як росіяни реагують на часткову мобілізацію

Після оголошення владіміра путіна про часткову мобілізацію у росії чоловіки призовного віку масово втікають з країни. Крім того, у соцмережах шириться паніка. Люди пишуть, що військкомати забирають багатодітних та хворих. На стан здоров'я призовників усім байдуже.

Росіяни пишуть, що краще відправляються у в'язницю, аніж на війну. При цьому звертаються до кримінальних авторитетів та зеків, аби ті їх не ґвалтували.

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