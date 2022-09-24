У військкоматах росії підійшли до мобілізації дуже відповідально – чоловікам одразу видають чорні пакети. Про це свідчить відео у соцмережах.

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Часткова мобілізація не може проходити без чорних пакетів

Як пише "Оперативний ЗСУ", у Владивостоці мобілізованим не дають зимового комплекту обмундирування через розкрадання генералами складів. Проте чоловікам видають чорні пакети. Здається, це для того, щоб ми не витрачали свої на окупантів.

Дивіться відео, як у росії турбуються про своїх новоспечених військових:

Росіянам простіше втекти з країни, ніж чинити опір

Громадяни росії після оголошення мобілізації масово тікають з країни. 22 вересня на кордоні росії та Грузії зафіксували величезні черги. Водночас у Казахстані запропонували закрити в'їзд для росіян у країну. Наразі там не планують видавати їм дозвіл на проживання. Литва теж не надаватиме притулок росіянам, які тікають від відповідальності. А у Латвії через війну росії проти України обмежили в'їзд російським громадянам з шенгенськими візами.

Українські захисники вже готуються зустрічати "частково мобілізованих" росіян

Прикордонники готуються виконувати завдання на фронті. Щодня у їм розповідають, як потрібно облаштовувати прихований пост спостереження та вміти працювати у команді.

Перед військовими зараз стоїть завдання – звільнити окуповані території, тому у підготовці головний акцент стоїть у наступальних діях. Хлопці підходять до цього відповідально. Вони прораховують деталі, розподіляють ролі і продумують кілька запасних сценаріїв.

А у російських окупантів серйозні проблеми на фронті, тому керівництво кремля і оголосило мобілізацію.

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