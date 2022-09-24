ГУР МО вдалося записати черговий доказ того, що в росії не все гаразд. Ба більше, часткова мобілізація, якщо й іде повним ходом, то далеко не всі хочуть вирушати на фронт.

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Хочуть скинути путіна

З початку розмови можна зрозуміти, що окупант перебуває десь неподалік проведення контрнаступу ЗСУ. У розвідці зауважили, що мовиться про бійця незаконного військового формування з "днр".

Дружина його запитує, чи не планують військові покидати засиджені позиції. На що бойовик сказав, що таких намірів поки немає. Але він готовий у будь-який момент зірватися, коли відчуватиме небезпеку. Мовляв, процес "зливання" для нього не буде складним.

Дружина бойовика розповідає, що в росії ледь не бунт: відео

Цікавішим було продовження, адже воно стосувалося мобілізації та ситуації в росії. За словами дружини, у країні-агресорці йде ледь не переворот. Мовляв, до України вже ніхто не відправляє нові гарнізони. А ті, що сформували, уже відмовляються мобілізуватися.

У багатьох областях хотіли оголосити повну мобілізацію, але депутати всі відмовилися. Що ніхто мобілізувати не буде. Пишуть усі (заяви – 24 канал) на путіна, щоб відсторонити від влади,

– додала вона.

План з мобілізації виконати не вдасться

У цьому, хоч і не на всі 100 відсотків, але переконані в Інституті з вивчення війни. Принаймні так: набрати 300 тисяч "резервістів" у росії не вийде. Натомість зібрати таку кількість можна буде хіба з допомогою усіх, кого лише схоплять.

І щось таке й відбувається у росії. Кампанія з часткової мобілізації триватиме до 10 листопада. Матиме вона три хвилі по 2 тижні. І за цей короткий проміжок часу до війська набиратимуть не лише міфічних "резервістів".

Згідно з наявними даними, повістки вручають і студентам, і старшим чоловікам, і співробітникам підприємств. Загалом усі мають шанси потрапити на фронт.

І це, зауважили укладачі звіту, вже почало обурювати місцеве населення. Спостерігаються випадки, коли чоловіки конфліктують або взагалі б'ються з військовими комісарами. Водночас вони частково виправдовують дії путіна. Мовляв, якби мобілізація не була частковою, то не чинили б опору.

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