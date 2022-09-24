Президент владімір путін відверто збрехав власному ж населенню, коли розповів про часткову мобілізацію. Реальність свідчить про те, що окупанти планують набрати до війська значно більше людей. Але зробити цього вони не зможуть.

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Часткова мобілізація провалиться

У цьому переконані аналітики з Інституту з вивчення війни. Вони зауважили, що росії не вдасться створити мобілізовані резервні сили. Навіть якщо говорити про ті, які не вирізнятимуться високим рівнем бойової підготовки.

Єдиний вихід досягнути поставлених цілей – грубо порушувати правила. Саме це й фіксують зараз у росії. Військкомати та місцеві адміністрації займаються мобілізацією тих чоловіків, які не підпадають під озвучені критерії. Себто мовиться про тих, у кого взагалі відсутній "бойовий досвід".

Відомо, що часткову мобілізацію у росії мають завершити до 10 листопада. Відповідну інформацію повідомили опозиціонери у країні-агресорці. Набір військовослужбовців відбуватиметься трьома хвилями по 2 тижні кожен.

Водночас наявна інформація і про реальні цифри. Мовиться не про 300 тисяч "резервістів", а про 1,2 мільйона людей, яких можуть відправити на фронт. Аналітики з Інституту припускають, що така мобілізаційна кампанія перевантажує неефективну та невмотивовану бюрократичну систему. Відтак, росія або не зможе, або не встигне впоратися з набором необхідного боєздатного резерву за такий короткий проміжок часу.

Набирають усіх без розбору

У мережі вже починають ширитися скарги від тих, кого призивають до війська. Мовиться і про літніх чоловіків, і про студентів, і про співробітників військової промисловості, і тих, у кого взагалі відсутній військовий досвід. Згідно з наявними даними, мобілізовують також співробітників аеропортів, авіакомпаній та працівників інших галузей. Не минулося і без студентів-заочників. Також спостерігається набір тих чоловіків, у яких наявні хронічні захворювання.

Вишенькою на торті, так би мовити, став спротив окремих росіян. У мережі ширяться відео, на яких можна побачити, як вони сваряться та навіть б'ються з комісарами. Крім того, чоловіки відмовляються від служби, посилаючись на те, що не мали б бути призваними згідно з заявами шойгу та путіна.

Усе це свідчить про одне: ворог планує відправити на фронт невмотивованих чоловіків. І навряд чи вони матимуть причини перетягувати на себе ініціативу у війні проти України.

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