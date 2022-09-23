Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він зазначив, що Литва не буде надавати притулок росіянам, які тікають від відповідальності.

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Росіяни повинні воювати проти путіна

Глава МЗС Литви наголосив, що росіяни повинні залишатися і воювати проти режиму владіміра путіна.

Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти путіна,

– написав Ґабріелюс Ландсберґіс у твітері.

Слід зазначити, що російські туристи більше не можуть в'їжджати до Литви. Як відомо, країни Балтії та Польща ввели заборону на в'їзд до своїх країн для росіян із шенгенськими візами. Заборона для росіян набула чинності 19 вересня.

Також Європейський Союз вирішив призупинити з росією угоду про спрощену видачу віз.

Російським ухилянтам не вдасться втекти і до Латвії чи Фінляндії. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що з міркувань безпеки країна не видаватиме ані гуманітарні, ані інші види віз тим росіянам, які ухиляються від мобілізації.

У Фінляндії на тлі часткової мобілізації у росії вирішили ввести обмеження на в'їзд громадян країни-агресора.

Що відомо про часткову мобілізацію у росії

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