Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он отметил, что Литва не будет предоставлять убежище убегающим от ответственности россиянам.
Кстати: Вас здесь не ждут, – в Латвии резко напомнили россиянам о новых ограничениях на въезд.
Россияне должны воевать против путина
Глава МИД Литвы подчеркнул, что россияне должны оставаться и воевать против режима владимира путина.
Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и воевать. Против путина,
– написал Габриелюс Ландсбергис в твиттере.
Следует отметить, что российские туристы больше не могут въезжать в Литву. Как известно, страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд в свои страны для россиян с шенгенскими визами. Запрет для россиян вступил в силу 19 сентября.
Также Европейский Союз решил приостановить с россией соглашение об упрощенной выдаче виз.
Российским ухилянтам не удастся бежать и в Латвию или Финляндию. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что из соображений безопасности страна не будет выдавать ни гуманитарные, ни другие виды воз тем россиянам, которые уклоняются от мобилизации.
В Финляндии на фоне частичной мобилизации в россии решили ввести ограничения на въезд граждан страны-агрессора.
Что известно о частичной мобилизации в россии
- 21 сентября глава российского минобороны сергей шойгу объявил о частичной мобилизации в рф. Президент владимир путин в обращении к россиянам сообщил, что подписал соответствующий указ.
- В россии официально объявили, что планируют призвать 300 тысяч резервистов. Но в российских оппозиционных СМИ появилась информация, что во время мобилизации в рф могут призвать до миллиона человек.
- В Минобороны Великобритании подвергли сомнению то, сможет ли россия обеспечить 300 тысяч военных. Кроме того, в американском Институте изучения войны заявили, что мобилизация в россии не помешает ВСУ освободить большинство оккупированных земель зимой.
- Объявление мобилизации повлекло за собой протесты в россии. В частности, там объявили всенародную акцию протеста.
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