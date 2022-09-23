Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он отметил, что Литва не будет предоставлять убежище убегающим от ответственности россиянам.

Кстати: Вас здесь не ждут, – в Латвии резко напомнили россиянам о новых ограничениях на въезд.

Россияне должны воевать против путина

Глава МИД Литвы подчеркнул, что россияне должны оставаться и воевать против режима владимира путина.

Литва не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Россияне должны остаться и воевать. Против путина,

– написал Габриелюс Ландсбергис в твиттере.

Следует отметить, что российские туристы больше не могут въезжать в Литву. Как известно, страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд в свои страны для россиян с шенгенскими визами. Запрет для россиян вступил в силу 19 сентября.

Также Европейский Союз решил приостановить с россией соглашение об упрощенной выдаче виз.

Российским ухилянтам не удастся бежать и в Латвию или Финляндию. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что из соображений безопасности страна не будет выдавать ни гуманитарные, ни другие виды воз тем россиянам, которые уклоняются от мобилизации.

В Финляндии на фоне частичной мобилизации в россии решили ввести ограничения на въезд граждан страны-агрессора.

Что известно о частичной мобилизации в россии

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