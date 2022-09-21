На слова путіна щодо мобілізації миттєво відреагували в Латвії. Міністр закордонних справ Едгар Рінкевич заявив, що з міркувань безпеки країна не видаватиме ані гуманітарні, ані інші види віз тим росіянам, які ухиляються від мобілізації.

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Реакція Офісу Президента України

На слова Рінкевича вже відреагували в ОП. Андрій Єрмак іронічно прокоментував заяву: поширив прапор Латвії та написав "База".

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Зверніть увагу! 21 вересня путін оголосив в росії часткову мобілізацію. Диктатор запевнив, що привозу нібито підлягають лише ті, хто зараз перебуває у запасі або проходив військову службу.

Візові обмеження для росіян: що відомо

Наприкінці серпня Євросоюз повністю зупинив угоду щодо спрощеного візового режиму з росією.

З вересня туристичні візи росіянам не оформлюють Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. У частину держав не впускають і з будь-якими шенгенами.

Лише за першу добу обмежень, 19 вересня, Литва не впустила щонайменше 18 росіян.

Візовий режим для росіян хочуть запровадити і в Чорногорії.

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