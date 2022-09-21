Ризик запровадження ще більших санкції від моменту оголошення про намір приєднати території України до складу росії підвищився. Про це заявив Пол Шелдон, головний геополітичний радник у S&P Global Commodity Insights.
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Вплив санкцій проти росії
Варто зазначити, що західні санкції мали суттєвий вплив на поставку товарів з росії, адже продовжують спричиняти значну волатильність цін.
Мобілізація, ймовірно, призведе до ще більшої єдності Заходу щодо санкцій у нафтовому секторі та підвищить ризики більш жорстких заходів, якщо ціни на сиру впадуть у найближчі місяці,
– заявив Пол Шелдон.
Відтак, у 2023 році очікується подальший негативний вплив на російську економіку через запровадження нових санкцій. З 5 грудня набуває чинності обмеження щодо російської сирої нафти морським шляхом, а 5 лютого – обмеження на імпорт нафтопродуктів.
Ціна на російську нафту
20 вересня компанія Platts оцінила російську нафту в 66,66 долара за барель, а Dated Brent – 89,30 долара.
S&P Global прогнозує, що перебої з нафтою в росії досягнуть піку в 1,5 мільйона барелів на добу в першому кварталі 2023 року. Це на 1 мільйон барелів на добу нижче середнього показника в серпні.
Ми вважаємо, що значна частина з 3,5 мільйона барелів на добу сирої нафти та продуктів, які необхідно перенаправити з Європи, знайде покупців, які не потребуватимуть західних транспортних послуг, з обмеженням ціни або без нього, але ця політика може ще більше полегшити торгівлю шляхом дозволу на західне страхування за певним рівнем цін,
– заявили аналітики S&P Global.
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"Падіння" нафти
- Нагадуємо, що на світових біржах відбувається падіння нафтових котирувань. Проте це не призведе до зниження вартості нафтопродуктів на кордоні України.
- Відбувається це зокрема через очікування зростання цін напередодні запровадження нафтового ембарго проти росії.
- За твердженням 24 каналу Геннадія Рябцева, експерта з енергетичних питань, нафтові ціни залежатимуть від обсягів притоку / відтоку спекулятивного капіталу на світові біржі. Зараз нафтові котирування не визначаються економічними чинниками. Вони визначаються саме спекулятивними складовими.