Ризик запровадження ще більших санкції від моменту оголошення про намір приєднати території України до складу росії підвищився. Про це заявив Пол Шелдон, головний геополітичний радник у S&P Global Commodity Insights.

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Вплив санкцій проти росії

Варто зазначити, що західні санкції мали суттєвий вплив на поставку товарів з росії, адже продовжують спричиняти значну волатильність цін.

Мобілізація, ймовірно, призведе до ще більшої єдності Заходу щодо санкцій у нафтовому секторі та підвищить ризики більш жорстких заходів, якщо ціни на сиру впадуть у найближчі місяці,

– заявив Пол Шелдон.

Відтак, у 2023 році очікується подальший негативний вплив на російську економіку через запровадження нових санкцій. З 5 грудня набуває чинності обмеження щодо російської сирої нафти морським шляхом, а 5 лютого – обмеження на імпорт нафтопродуктів.

Ціна на російську нафту

20 вересня компанія Platts оцінила російську нафту в 66,66 долара за барель, а Dated Brent – ​​89,30 долара.

S&P Global прогнозує, що перебої з нафтою в росії досягнуть піку в 1,5 мільйона барелів на добу в першому кварталі 2023 року. Це на 1 мільйон барелів на добу нижче середнього показника в серпні.

Ми вважаємо, що значна частина з 3,5 мільйона барелів на добу сирої нафти та продуктів, які необхідно перенаправити з Європи, знайде покупців, які не потребуватимуть західних транспортних послуг, з обмеженням ціни або без нього, але ця політика може ще більше полегшити торгівлю шляхом дозволу на західне страхування за певним рівнем цін,

– заявили аналітики S&P Global.

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"Падіння" нафти

Нагадуємо, що на світових біржах відбувається падіння нафтових котирувань. Проте це не призведе до зниження вартості нафтопродуктів на кордоні України.

Відбувається це зокрема через очікування зростання цін напередодні запровадження нафтового ембарго проти росії.

За твердженням 24 каналу Геннадія Рябцева, експерта з енергетичних питань, нафтові ціни залежатимуть від обсягів притоку / відтоку спекулятивного капіталу на світові біржі. Зараз нафтові котирування не визначаються економічними чинниками. Вони визначаються саме спекулятивними складовими.

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