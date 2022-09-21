Риск введения еще больших санкций с момента объявления о намерении присоединить территории Украины к составу россии повысился. Об этом заявил Пол Шелдон, главный геополитический советник в S&P Global Commodity Insights.

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Влияние санкций против России

Следует отметить, что западные санкции оказали существенное влияние на поставку товаров из россии, ведь продолжают оказывать значительную волатильность цен.

Мобилизация, вероятно, приведет к еще большему единству Запада по санкциям в нефтяном секторе и повысит риски более жестких мер, если цены на сырую упадут в ближайшие месяцы,

– заявил Пол Шелдон.

Следовательно, в 2023 году ожидается дальнейшее негативное влияние на российскую экономику из-за введения новых санкций. С 5 декабря вступает в силу ограничение по российской сырой нефти морским путем, а 5 февраля – ограничение на импорт нефтепродуктов.

Цена на российскую нефть

20 сентября компания Platts оценила российскую нефть в 66,66 доллара за баррель, а Dated Brent – ​​89,30 доллара.

S&P Global прогнозирует, что перебои с нефтью в россии достигнут пика в 1,5 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2023 года. Это на 1 миллион баррелей в сутки ниже среднего показателя в августе.

Мы считаем, что значительная часть из 3,5 миллиона баррелей в сутки сырой нефти и продуктов, которые необходимо перенаправить из Европы, найдет покупателей, не требующих западных транспортных услуг, с ограничением цены или без него, но эта политика может еще больше облегчить торговлю путем разрешения на западное страхование по определенному уровню цен,

– заявили аналитики S&P Global.

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"Падение" нефти

Напоминаем, что на мировых биржах происходит падение нефтяных котировок. Однако это не приведет к снижению стоимости нефтепродуктов на границе Украины.

Происходит это, в частности, из-за ожидания роста цен накануне введения нефтяного эмбарго против России.

По утверждению 24 канала Геннадия Рябцева, эксперта по энергетическим вопросам, цены на нефть будут зависеть от объемов притока/оттока спекулятивного капитала на мировые биржи. Сейчас нефтяные котировки не определяются экономическими факторами. Они определяются именно спекулятивными составляющими.

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