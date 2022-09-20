Как сообщает 24 каналу эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, снижения стоимости не происходит из-за ожидания, что цена вырастет сразу после внедрения нефтяного эмбарго против россии.
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От чего зависят цены на нефть
На это сейчас не влияют экономические факторы. Это скорее зависит от спекулятивных составляющих, утверждает Геннадий Рябцев. И добавляет, что примерно треть в цене нефти сейчас – это военная премия, установленная финансовыми спекулянтами.
Реальная стоимость нефти как была на уровне 40 — 50 долларов за баррель, так и остается на этом уровне. Но мировые правительства почему-то закрывают глаза на тот факт, что стоимость инфраструктурных товаров привязана фактически к спекулятивным торговым площадкам.
Почему в Украине не падает цена
По словам эксперта, у трейдеров нет ни малейшего интереса в снижении цен. Контроля со стороны государства нет: ни контроля цен, ни контроля качества нефтепродуктов.
И даже налоги трейдеры не платят, кроме 7% НДС. А альтернативы нефтепродуктам нет. Поэтому горючее все равно будут покупать, по любым ценам,
– говорит Геннадий Рябцев.
Также Украине не стоит ожидать снижения цен на нефтепродукты и потому, что есть вероятность уменьшения предложения этой осенью на зарубежных рынках, где закупаются украинские нефтетрейдеры.
Следовательно, у трейдеров из Украины нет ни долгосрочных, ни даже среднесрочных контрактов с производителями нефтепродуктов, поэтому они закупают их прямо на электронных торговых площадках. А это свидетельствует о том, что если объемы предложения уменьшатся, у украинских трейдеров нет никаких зарезервированных объемов топлива на этот случай.
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Налог на бензин
Кабмин предлагает оставить налог на доходы физических лиц в 2023 году на уровне 18%. Военный сбор составит 1,5%.
- Акциз на бензин и дизельное топливо будет составлять 100 евро за тысячу литров;
- Сжиженный газ – 52 евро за тысячу литров.