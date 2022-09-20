Як повідомляє 24 каналу експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зниження вартості не відбувається через очікування, що ціна зросте одразу після впровадження нафтового ембарго проти росії.

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Від чого залежать нафтові ціни

На це зараз не впливають економічні чинники. Це радше залежить від спекулятивних складових, стверджує Геннадій Рябцев. І додає, що десь третина в ціні нафти зараз – це військова премія, встановлена фінансовими спекулянтами.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Реальна вартість нафти як була на рівні 40 — 50 доларів за барель, так і залишається на цьому рівні. Але світові уряди чомусь закривають очі на той факт, що вартість інфраструктурних товарів прив’язана фактично до спекулятивних торгівельних площадок.

Чому в Україні не падає ціна

За словами експерта, у трейдерів немає жодного інтересу в зниженні цін. Контролю з боку держави немає: ані контролю цін, ані контролю якості нафтопродуктів.

І навіть податки трейдери не платять, окрім 7% ПДВ. А альтернативи нафтопродуктам немає. Тому пальне все одно купуватимуть, за будь-якими цінами,

– каже Геннадій Рябцев.

Також, Україні не варто очікувати зниження цін на нафтопродукти й тому, що є ймовірність зменшення пропозиції цієї осені на закордонних ринках, де закуповуються українські нафтотрейдери.

А відтак, трейдери з України не мають ні довгострокових, ні навіть середньострокових контрактів з виробниками нафтопродуктів, тому вони закуповують їх просто на електронних торгівельних майданчиках. А це свідчить про те, що якщо обсяги пропозиції зменшаться, українські трейдери не матимуть жодних зарезервованих обсягів палива на цей випадок.

До теми Нафта рекордно дешевшає, а бензин в Україні – ні: чому так

Податок на бензин

Кабмін пропонує залишити податок на доходи фізичних осіб у 2023 році на рівні 18%. Військовий збір становитиме 1,5%.

Акциз на бензин та дизельне пальне становитиме 100 євро за тисячу літрів;

Скраплений газ – 52 євро за тисячу літрів.

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