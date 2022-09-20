Падение нефтяных котировок на мировых биржах не приводит к снижению стоимости нефтепродуктов на границе Украины. Происходит это, в частности, из-за ожидания роста цен накануне введения нефтяного эмбарго против России, утверждает эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев .

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Однако, не исключает он, если нефтяные цены продержатся на уровне около 90 долларов за баррель еще две недели, то цены на автозаправках в Украине тоже могут начать снижаться.

Во всем виноваты спекулянты

Нефтяные цены будут зависеть от объемов притока / оттока спекулятивного капитала на мировые биржи. По утверждению собеседника 24 канала , сейчас нефтяные котировки не определяются экономическими факторами. Они определяются именно спекулятивными составляющими. Где-то треть в цене нефти сейчас – военная премия, установленная финансовыми спекулянтами.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Реальная стоимость нефти как была на уровне 40-50 долларов за баррель, так и остается на этом уровне. Но мировые правительства почему-то закрывают глаза на тот факт, что стоимость инфраструктурных товаров привязана фактически к спекулятивным торговым площадкам.

От этого получают сверхприбыли различные финансовые учреждения типа JPMorgan, Citibank, Goldman Sachs и т.д. Эта ситуация выгодна экспортерам нефти, той же Саудовской Аравии или России. Спекуляции создают возможности для продажи реальной нефти по завышенным ценам, привязанным к спекулятивным котировкам.

Почему бедный – потому что глупый

Учитывая тот факт, что в Украине сейчас нет внутреннего производства нефтепродуктов, закупать их приходится по импортным контрактам, а закупки проходят нерегулярно, – ожидать, что трейдеры в Украине будут действовать так, как их коллеги в Западной Европе, не стоит.

Надо понимать, что у трейдеров нет ни малейшего интереса в снижении цен. Контроля со стороны государства нет: ни контроля цен, ни контроля качества нефтепродуктов. И даже налоги трейдеры не платят, кроме 7% НДС. А альтернативы нефтепродуктам нет. Поэтому горючее все равно будут покупать, по любым ценам,

– утверждает Геннадий Рябцев.

В Украине не стоит ожидать обвального снижения цен на нефтепродукты, особенно учитывая опасности, которые нас ожидают уже с середины осени. Основная опасность – уменьшение предложения на зарубежных рынках , где традиционно закупаются украинские нефтетрейдеры. У наших трейдеров нет ни долгосрочных, ни даже среднесрочных контрактов с производителями нефтепродуктов. Они закупают прямо на электронных торговых площадках. То есть, у украинских трейдеров нет никаких зарезервированных объемов топлива на тот случай, если объемы предложения уменьшатся.

А уменьшиться они могут потому, что с 5 декабря вводится полное эмбарго на российскую нефть. Европа прекращает покупать российское сырье, поставляемое морским путем. Кроме того, приостанавливают закупку трубопроводной российской нефти Германия и Польша. На европейском рынке останется только та российская нефть, поставляемая на заводы Венгрии, Словакии и Чехии, а также та нефть, поставляемая морским путем на заводы Хорватии и Болгарии. Эти заводы, по условиям эмбарго, лишатся возможности экспорта нефтепродуктов. Они смогут поставлять горючее только на внутренний рынок.

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Кроме того, в результате ограничения закупки российского газа уже сейчас начинается активное использование в качестве топлива мазута и газойля. Возникает ситуация, когда на спотовых рынках, где закупаются украинские трейдеры, объем предложения на эти нефтепродукты также снизится. Потому что европейские заводы будут удовлетворять спрос прежде всего тех трейдеров, у которых с ними контракты. А то, что будет оставаться, будет продаваться на спотовых рынках. И наши трейдеры будут конкурировать за те партии нефтепродуктов, которые останутся. А это, безусловно, означает рост цены. И с середины осени кризис нехватки топлива вернется на украинский рынок .

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна , и украинский, и мировой рынок нефтепродуктов переживает сейчас такой период, каких раньше не было. Никто наверняка не может сказать, что сейчас происходит и почему. Все могут комментировать произошедшее, но спрогнозировать никто ничего не может.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Если взглянуть на августовскую динамику цен на нефть, то мы увидим постоянное изменение цены – сначала было 100 долларов за баррель, потом 90, потом снова 100, и снова 90. Что будет дальше – никто не знает. Факторов плыву на цены очень много.

Пока ситуация с ценами на нефть более-менее стабильна. Похоже, трейдеры уже законтрактовали необходимые объемы нефти вместо российской.

Дизельные страхи трейдеров

Основные опасения трейдеров связаны с дизелем. Доля российского дизеля на европейском рынке очень высока. Чем заменить российский дизель – это сейчас основной вопрос. Речь идет почти о 3 миллионах тонн в месяц. Это очень большой объем. А для украинских трейдеров это означает, что никто не желает заключать с ними долгосрочные контракты. Никто не хочет брать на себя обязательство по поставкам за границу, не понимая, что будет на внутренних рынках.

Скорее всего, придется транспортировать дизель из отдаленных регионов, например из Индии или арабских стран. Но что означает, например, импорт из Индии? – В этом случае речь идет также о российском горючем, потому что Индия производит его из российской нефти. Как видим, несколько странные вышли санкции против россии,

– констатирует эксперт.

Уже сейчас цены на дизтопливо очень высоки. В последнее время цены на дизтопливо уходят вверх, а на бензин падают. Это все свидетельствует о высоком спросе и нехватке дизельного топлива на европейском рынке. Таким образом, европейские проблемы с газом отражаются в частности на ценах на нефть и нефтепродукты. Потому что это альтернатива газу.

Украинское топливное чудо

На внутреннем рынке топлива в Украине сейчас период трансформации. Украина сделала невероятное – построила новый рынок за три – четыре месяца. Этого не делал никто в мире.

Сейчас об этом никто не говорит – все считают, что так и должно быть. Но на самом деле мы избавились от 100% довоенных источников импорта, и полностью восстановили обеспечение этого рынка – но теперь из Европы. Развернуть рынок с Востока на Запад – это просто невероятная вещь. А сейчас за нами уже разворачивается весь европейский континент,

– говорит Сергей Куюн.

Но есть здесь и свои негативные тенденции. Преодолеть дефицит топлива на рынке удалось в том числе и потому, что Украина отказалась от государственного регулирования цен. Это привело к максимальной активизации рынка. Сегодня дизелем торгуют все.

В июне в Украине работало 355 импортеров дизтоплива. До войны их было 70. И это хорошо. В Украине есть разветвленная система источников снабжения, диверсифицированная логистика. Рынок работает. Поэтому, по мнению собеседника 24 канала , утверждать о монополии на рынке или ограничении конкуренции не приходится. Это все гарантирует объективное ценообразование и то, что Украина будет с горючим.

Наценки на горючее сейчас выше, чем были до войны. Но ведь надо понимать, что объем рынка уменьшился на 30 – 50% в зависимости от типа горючего. Расходы на содержание инфраструктурных объектов логистика подорожали, а объемы рынка упали. Для покрытия этих расходов и были повышены торговые наценки,

– утверждает эксперт.

К сожалению, среди негативных последствий активизации рынка на фоне ослабления госрегулирования есть ухудшение качества горючего. Недавно Институт потребительских экспертиз провел исследование топлива. И это – просто ужас. Некачественного горючего сейчас очень много, особенно на Востоке и в Центре Украины.