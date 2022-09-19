У Литві заявили, що триває жорстока війна. Її організувала росія проти України. Це неприпустимо, аби люди, які підтримують війну росії з Україною, вільно подорожували Європою.
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Це аспекти безпеки, оскільки підтримка війни – загроза для безпеки нашої країни та ЄС,
– мовиться у повідомленні.
У Латвії росіян теж не чекають
Едгарс Рінкевич – міністр закордонних справ – заявив, що росіян не чекають на території Латвії. Громадян країни-окупантки закликали не намагалися перетнути кордон.
"З 19 вересня Латвія, з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією, обмежує в'їзд російським громадянам з шенгенськими візами" – зазначив Рінкевич.
Він закликав російських окупантів терміново припинити війну проти України та негайно забратися з території цієї прекрасної держави.
Вже 9 країн ЄС не приймають документи на туристичні візи для росіян
Росіянам доведеться забувати про подорожі до Європи. У вересні 2022 року вже 9 країн ЄС не приймають документи на туристичні візи для росіян.
Туристичні візи росіянам не оформлюють:
- Латвія:
- Литва;
- Естонія;
- Польща;
- Чехія;
- Словаччина;
- Данія;
- Бельгія;
- Нідерланди.
Окрім того, Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня заборонила в'їзд росіян з будь-якими шенгенами. Водночас певні винятки наразі будуть. Мовиться про далекобійників та тих, хто їде до Калінінграда.
Наразі єдиний сухопутний кордон в ЄС для росіян – Фінляндія.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на новину та заявив, що "Совок", запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли".
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