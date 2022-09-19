В Литве заявили, что идет жестокая война. Ее организовала россия против Украины. Это недопустимо, чтобы люди, поддерживающие войну россии с Украиной, свободно путешествовали по Европе.

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Это аспекты безопасности, поскольку поддержка войны – угроза безопасности нашей страны и ЕС,

– говорится в сообщении.

В Латвии россиян тоже не ждут

Эдгарс Ринкевич – министр иностранных дел – заявил, что россиян не ждут на территории Латвии. Граждан страны-оккупанта призвали не пытаться пересечь границу.

"С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами" – отметил Ринкевич.

Он призвал российских оккупантов срочно прекратить войну против Украины и немедленно убраться с территории этого прекрасного государства.

Примите во внимание! Визовый режим для россиян хочет ввести Черногория. Соответствующее заявление в МИД страны было сделано 9 сентября 2022 года. Страна стремится быть на стороне Евросоюза.

Уже 9 стран ЕС не принимают документы на туристические визы для россиян

Россиянам придется забывать о путешествиях в Европу. В сентябре 2022 года уже 9 стран ЕС не принимают документы на туристические визы для россиян.

Туристические визы россиянам не оформляют:

Латвия:

Литва;

Эстония;

Польша;

Чехия;

Словакия;

Дания;

Бельгия;

Нидерланды.

Кроме того, Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретили въезд россиян с любыми шенгенами. В то же время, определенные исключения пока будут. Речь идет о дальнобойщиках и тех, кто едет в Калининград.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на новость и заявил, что "Совок", запах нафталина, россияне так давно этого хотели.

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