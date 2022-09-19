В Литве заявили, что идет жестокая война. Ее организовала россия против Украины. Это недопустимо, чтобы люди, поддерживающие войну россии с Украиной, свободно путешествовали по Европе.
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Это аспекты безопасности, поскольку поддержка войны – угроза безопасности нашей страны и ЕС,
– говорится в сообщении.
В Латвии россиян тоже не ждут
Эдгарс Ринкевич – министр иностранных дел – заявил, что россиян не ждут на территории Латвии. Граждан страны-оккупанта призвали не пытаться пересечь границу.
"С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами" – отметил Ринкевич.
Он призвал российских оккупантов срочно прекратить войну против Украины и немедленно убраться с территории этого прекрасного государства.
Уже 9 стран ЕС не принимают документы на туристические визы для россиян
Россиянам придется забывать о путешествиях в Европу. В сентябре 2022 года уже 9 стран ЕС не принимают документы на туристические визы для россиян.
Туристические визы россиянам не оформляют:
- Латвия:
- Литва;
- Эстония;
- Польша;
- Чехия;
- Словакия;
- Дания;
- Бельгия;
- Нидерланды.
Кроме того, Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября запретили въезд россиян с любыми шенгенами. В то же время, определенные исключения пока будут. Речь идет о дальнобойщиках и тех, кто едет в Калининград.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на новость и заявил, что "Совок", запах нафталина, россияне так давно этого хотели.
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