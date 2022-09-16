В сети ходило видео, как на пляже в Таллине местный россиянин оскорбляет девушек за то, что они общаются на украинском. Инцидент произошел еще в июле, однако обидчика настигло правосудие.

К теме "Ну вы мерзавцы": российские актеры из "Дизель Шоу" нашли работу на лайнере, курсирующем из Сочи

Что случилось

Одна из девушек Олеся поделилась этой историей на своей странице в инстаграме. Сначала разговор начался довольно вежливо – отдыхающий спросил, не будет ли мешать девушкам дым от сигарет, на что девушки ответили "нет". После этого мужчина спросил, будет ли мешать отдыхающим музыка – после того, как они сказали "да, будет мешать", он отошел. Девушки подумали, что на этом все и продолжили между собой общаться на украинском. Тогда мужчина взорвался и начал оскорблять девушек со слов "ну почему я должен слушать этот "к*****ый язык".

Он агрессивно потребовал, чтобы девушки говорили "нормально", ведь украинский он якобы не понимает и в результате перешел к угрозам. Девушку задела эта ситуация, поэтому она решила поделиться ею в сети.

Никто не смеет унижать меня и моих друзей за то, что мы говорим на родном языке,

– сказала она.

После этого видео разлетелось сетью и получило широкую огласку. Сам мужчина объяснил свои грубые слова тем, что женщины якобы провоцировали его, первыми обидев его родной язык.

Обидчика нашла полиция

Полиция установила личность мужчины и возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка.

Россиянин находился в Эстонии на основании вида на жительство. В результате у мужчины аннулировали постоянный вид на жительство, кроме этого, на него наложили денежный штраф.

К теме – россияне истерят из-за взрывов возле Белгорода: смотрите видео