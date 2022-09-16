У мережі ходило відео, як на пляжі у Талліні місцевий росіянин ображає дівчат за те, що вони спілкуються українською. Інцидент трапився ще у липні, проте кривдника наздогнало правосуддя.

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Що трапилось

Одна з дівчат Олеся поділилася цією історією на своїй сторінці в інстаграмі. Спочатку розмова почалася доволі чемно – відпочивальник запитав, чи не заважатимуть дівчатам дим від цигарок, на що дівчата відповіли "ні". Після цього чоловік запитав, чи заважатиме відпочивальницям музика – після того, як вони сказали "так, заважатиме" він відійшов. Дівчата подумали, що на цьому все і продовжили між собою спілкуватись українською. Тоді чоловік вибухнув і почав ображати дівчат зі слів "ну чому я повинен слухати цей "к*****ий язик".

Він агресивно став вимагати, щоб дівчата говорили „нормально“, адже українську він нібито не розуміє і в результаті перейшов до погроз. Дівчину зачепила ця ситуація, тож вона вирішила поділитися нею у мережі.

Ніхто не сміє принижувати мене та моїх друзів за те, що ми говоримо рідною мовою,

– сказала вона.

Після цього відео розлетілося мережею та набуло широкого розголосу. Сам чоловік пояснив свої грубі слова тим, що жінки нібито його провокували, першими образивши його рідну мову.

Кривдника знайшла поліція

Поліція встановила особу чоловіка і порушила справу за статтею про порушення громадського порядку.

Росіянин перебував в Естонії на підставі посвідки на проживання. В результаті у чоловіка анулювали постійну посвідку на проживання, крім цього, на нього наклали грошовий штраф.

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