Сергій Писаренко та Євген Нікішин, добре відомі українському глядачеві артисти, розважатимуть громадян росії на круїзному лайнері люкс-класу Astoria Grande. Судно виходить із Сочі щосуботи та зупиняється у найкращих портах турецького узбережжя – Стамбулі, Чешме, Амасру, Сінопі, інформує 24 канал.
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"Ура! З 24 вересня знову Туреччина! Їдемо в гастрольний круїз Туреччиною на 8 днів на кораблі Astoria Grande! Оксамитовий сезон! Пляжі! 5 міст Туреччини! Гумор, музика і... все, що захочете! Путівки купуйте за посиланням", – написав на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Писаренко.
Сергій Писаренко анонсував свої виступи перед російською аудиторією / Фото скриншот з фейсбуку артиста
Що відомо про круїз на Astoria Grande
Як мовиться на офіційному сайті круїзного лайнера, на борту є басейн, джакузі, волейбольний та баскетбольний майданчики на "сонячній" палубі. Також для багатих росіян доступні послуги Body&Soul Spa з фінською лазнею та велнес-процедурами, дискотеки та театр на 700 місць, де, зважаючи на все, і виступатимуть артисти.
Вартість круїзу в залежності від умов – від 80 тисяч рублів до 250 тисяч.
Такий набір послуг пропонують росіянам на Astoria Grande / Фото скриншот з сайту Astoria Grande
Реакція українців на нову роботу російських артистів, які раніше підтримували Україну
Під дописом Писаренка з афішею розгнівані українці обурюються продажністю артистів, які до вторгнення росії виступали у "Дизель Шоу" та у березні 2022 року записали відео на підтримку українців у війні.
- "Ось це ви мерзотники, просто дивовижні мерзотники", – коментує Крістіна Морозова.
- "Та вже... Ось і виявилася ваша російська сутність під час війни... Вони вас бомбили, а ви їм концерти...", – обурюється користувач Ірина Прекраснікова.
- "Як так можна? Я чогось не розумію", – дивується Олена Петрівна.