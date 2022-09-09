Сергій Писаренко та Євген Нікішин, добре відомі українському глядачеві артисти, розважатимуть громадян росії на круїзному лайнері люкс-класу Astoria Grande. Судно виходить із Сочі щосуботи та зупиняється у найкращих портах турецького узбережжя – Стамбулі, Чешме, Амасру, Сінопі, інформує 24 канал.

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"Ура! З 24 вересня знову Туреччина! Їдемо в гастрольний круїз Туреччиною на 8 днів на кораблі Astoria Grande ! Оксамитовий сезон! Пляжі! 5 міст Туреччини! Гумор, музика і... все, що захочете! Путівки купуйте за посиланням", – написав на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Писаренко.



Сергій Писаренко анонсував свої виступи перед російською аудиторією / Фото скриншот з фейсбуку артиста

Що відомо про круїз на Astoria Grande

Як мовиться на офіційному сайті круїзного лайнера, на борту є басейн, джакузі, волейбольний та баскетбольний майданчики на "сонячній" палубі. Також для багатих росіян доступні послуги Body&Soul Spa з фінською лазнею та велнес-процедурами, дискотеки та театр на 700 місць, де, зважаючи на все, і виступатимуть артисти.

Вартість круїзу в залежності від умов – від 80 тисяч рублів до 250 тисяч.

Такий набір послуг пропонують росіянам на Astoria Grande / Фото скриншот з сайту Astoria Grande

Реакція українців на нову роботу російських артистів, які раніше підтримували Україну

Під дописом Писаренка з афішею розгнівані українці обурюються продажністю артистів, які до вторгнення росії виступали у "Дизель Шоу" та у березні 2022 року записали відео на підтримку українців у війні.