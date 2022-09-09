Сергей Писаренко и Евгений Никишин, хорошо известные украинскому зрителю артисты, будут развлекать граждан россии на круизном лайнере люкс-класса Astoria Grande. Судно выходит из Сочи по субботам и останавливается в лучших портах турецкого побережья – Стамбуле, Чешме, Амасре, Синопе, информирует 24 канал.

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"Ура! С 24 сентября снова Турция! Едем в гастрольный круиз по Турции на 8 дней на корабле Astoria Grande ! Бархатный сезон! Пляжи! 5 городов Турции! Юмор, музыка и... все, что захотите! Путевки покупайте по ссылке", – написал на своей странице в фейсбуке Сергей Писаренко.



Сергей Писаренко анонсировал свои выступления перед российской аудиторией / Фото скриншот из фейсбука артиста

Что известно о круизе на Astoria Grande

Как говорится на официальном сайте круизного лайнера, на борту есть бассейн, джакузи, волейбольная и баскетбольная площадки на "солнечной" палубе. Также для богатых россиян доступны услуги Body&Soul Spa с финской баней и велнес-процедурами, дискотеки и театр на 700 мест, где, судя по всему, и выступят артисты.

Стоимость круиза в зависимости от условий – от 80 тысяч рублей до 250 тысяч.

Такой набор услуг предлагают россиянам на Astoria Grande / Фото скриншот с сайта Astoria Grande

Реакция украинцев на новую работу российских артистов, ранее поддерживавших Украину

Под сообщением Писаренко с афишей разгневанные украинцы возмущаются продажностью артистов, которые до вторжения россии выступали в "Дизель Шоу" и в марте 2022 записали видео в поддержку украинцев в войне.