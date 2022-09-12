Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Чорногорії 9 вересня. У такий спосіб там прокоментували повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з росією, яке тоді затвердила Рада Європейського Союзу.

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Хочуть бути узгодженими з ЄС

У МЗС на запит журналістів відповіли, що точно не прагнуть діяти всупереч позиції Ради ЄС. Проте важливо, щоб відповідне рішення ухвалив і уряд країни. Якщо це станеться, то призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з росією призведе до:

збільшення візового збору з 35 до 80 доларів;

необхідності подання додаткових документів як доказів;

збільшення термінів прийняття рішення;

жорсткіших правил видачі багаторазових віз.

Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна повинна бути повністю узгоджена з ЄС у цьому рішенні, як це було досі,

– вказали в МЗС Чорногорії.

Скільки росіян їздить до цієї країни

Відповідно до відкритих даних, від 1 червня по 14 серпня кордон Чорногорії перетнули 48 193 громадяни росії. Це приблизно на 15% більше, ніж було за той же період минулого року. Російські громадяни мають право заїжджати без перешкод на територію цієї країни та перебувати там строком до 90 діб.