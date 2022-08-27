Про це повідомили в Агентстві безпеки Чорногорії. У заяві відомства зазначили, що Чорногорія "зараз перебуває у стані гібридної війни".

Нещодавно росіяни здійснили безпрецедентну кібератаку на офіційний сайт "Енергоатома"

Що саме атакували російські хакери

Скоординована кібератака була умовно розділена на 2 основних напрямки. Зловмисники намагалися вивести з ладу систему уряду Чорногорії, а також системи головних служб країни. Наразі більшість деталей цього хакерського нальоту не розголошують.

За кібератакою стоять скоординовані російські служби. Такого роду напад був здійснений вперше в Чорногорії й готувався протягом тривалого часу,

– акцентували в Агентстві національної безпеки.

Слід зауважити, що про минулу аналогічну атаку повідомляли за кілька днів до цього. Тоді системи безпеки Чорногорії витримали перший удар. Проте виявилося, що це була лише перша з кількох спроб.

Чому росіяни атакують Чорногорію

Це держава колись вважалася сильним союзником росії. Проте стосунки поступово погіршувалися, а у 2017 році вона приєдналася до НАТО. Тоді це відбувалося із сильним спротивом москви.

Також Чорногорія приєдналася до санкцій Заходу проти росії за її вторгнення в Україну. А кремль вніс Чорногорію до списку "ворожих держав" через дії проти інтересів росіян. Фінальний акорд пролунав 13 серпня, коли посла росії оголосили персоною нон-грата в Чорногорії.

Зауважте – перед вторгненням Україна пережила серію кібератак: дивіться відео