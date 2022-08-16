російські окупанти не припиняють шантажувати світ та Україну ядерною загрозою на ЗАЕС. На цьому ворог не зупинився та вдався до одного зі своїх улюблених методів – кібератаки.

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Хакерська атака на сайт "Енергоатома"

В "Енергоатомі" повідомили про те, що російські окупанти здійснили найпотужнішу з початку повномасштабного вторгнення в Україну хакерську атаку на сайт компанії. Вже відомо, що атака відбулася з території росії.

Атакувала сайт "Енергоатому" російська група "народная кіберармія". Для цього вони залучили 7,25 мільйона бот-юзерів, які впродовж трьох годин імітували сотні мільйонів переглядів сторінок компанії.

Як і всі атаки росіян на фронті, кібератака "народной кіберармії росії" зазнала фіаско. Вона абсолютно ніяк не вплинула на роботу сайту, а користувачі навіть її не помітили. Багато зусиль та відсутність результату – головне гасло російських окупантів, дотримання якого вони намагаються зберегти у всіх сферах.

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