Об этом сообщили в Агентстве безопасности Черногории. В заявлении ведомства отметили, что Черногория "в настоящее время находится в состоянии гибридной войны".

Недавно россияне совершили беспрецедентную кибератаку на официальный сайт "Энергоатома"

Что именно атаковали российские хакеры

Скоординированная кибератака была условно разделена на 2 основных направления. Злоумышленники пытались вывести из строя систему правительства Черногории, а также системы главных служб страны. Пока большинство деталей этого хакерского налета не разглашается.

За кибератакой стоят скоординированные русские службы. Такого рода нападение было совершено впервые в Черногории и готовилось в течение длительного времени.

– акцентировали в Агентстве национальной безопасности.

Следует заметить, что о прошедшей аналогичной атаке сообщали за несколько дней до этого. Тогда система безопасности Черногории выдержала первый удар. Однако оказалось, что это была только первая из нескольких попыток.

Почему россияне атакуют Черногорию

Это государство прежде считалось сильным союзником россии. Однако отношения постепенно ухудшались, а в 2017 году она присоединилась к НАТО. Тогда это происходило с сильнейшим сопротивлением москвы.

Также Черногория присоединилась к санкциям Запада против россии за ее вторжение в Украину. Кремль же внес Черногорию в список "враждебных государств" из-за действий против интересов Кремля. А финальный аккорд раздался 13 августа, когда посла россии объявили персоной нон-грата в Черногории.

Заметьте – перед вторжением Украина пережила серию кибератак: смотрите видео