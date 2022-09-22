Так вважають у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки. Зазначають, що путін пішов на значні ризики, оголосивши часткову мобілізацію та "сподіваючись створити таку необхідну бойову міць".

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Росії, швидше за все, доведеться зіткнутися з логістичними та адміністративними проблемами навіть при наборі 300 тисяч осіб. Вони навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців,

– йдеться у повідомленні

У Міноборони Британії наголосили, що навіть ця обмежена мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярна серед населення росії.

"Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", – вважають британські розвідники.

До слова, аналітики з Інституту з вивчення війни вважають, що це і марні зусилля, адже часткова мобілізація у росії не дасть бажаного результату. Американці теж зробили висновок, що це радше свідчить про те, що кремль зіштовхнувся з серйозними проблемами.

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