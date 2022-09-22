Як запевняють аналітики з Інституту з вивчення війни, часткова мобілізація у росії не матиме бажаного результату. Вона радше свідчить про те, що в країні-агресорці зіткнулися з серйозними проблемами.

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Росія хоче замаскувати значні втрати

Передовсім слід розуміти, що часткова мобілізація – наслідок невдалого вторгнення в Україну. І у кремлі навряд чи зможуть упродовж найближчих місяців щось змінити.

Сам же наказ путіна не зможе суттєво поповнити військо росії. Аналітики припускають, що з його допомогою можна буде підтримувати нинішній рівень військової сили у 2023 році. Мовляв, ще 300 тисяч додаткових бійців знадобляться для того, щоб компенсувати шалені втрати.

Якщо вірити міноборони сєргєю шойгу, то сама мобілізація буде поетапною. На думку укладачів звіту, це зроблять для того, щоб запобігти раптовому притоку російських військ. Адже ворогові потрібно максимально затягувати війну. З іншого боку слід розуміти, що такі рухи росіян не завадять ЗСУ звільнити більшу частину окупованих територій. І зробити це, припускають в Інституті з вивчення війни, вони зможуть до зими.

Шойгу марно заспокоює населення

Аналітики звернули увагу на слова, які стосуються студентів. На їхню думку, їх шойгу озвучив не просто так. Міністр оборони спробував розвіяти побоювання населення країни щодо того, що часткова мобілізація – насправді прихована загальна.

Правда, укладачі звіту достеменно не розуміють, про яких саме резервістів мовиться. Вони згадують, що ще у листопаді 2021 року західна розвідка повідомляла, що росія вже призвала "десятки тисяч резервістів". А вже у червні цього року надходила інформація, що до України відправили 80 тисяч військовослужбовців мобілізованого резерву.

На думку аналітиків, цього разу мовитиметься про залучення менш боєздатних бійців. Принаймні так буде на початках. І це пов'язано з тим, що найбільш боєздатних уже викликали під час передвоєнної мобілізації.

Цікаво, що шойгу планує призивати лише резервістів із "бойовим досвідом". Але тут слід розуміти, що такі здебільшого вже воюють в Україні. Решта ж, швидше за все, не може похизуватися відповідними вміннями.

Наостанок зауважимо, що в росії вже губляться у свідченнях щодо резервістів. Якщо глава комітету з оборони і безпеки віктор бондарєв каже, що вони тренуватимуться понад місяць перед службою, то є й інші думки. Наприклад, військовий комісаріат Курської області відправляє резервістів віком до 30 років на службу відразу ж. Мовляв, їм підготовка не знадобиться.

Нагадаємо, що про часткову мобілізацію владімір путін оголосив 21 вересня.

Після цього в інтерв'ю шойгу сказав, що планують зібрати 300 тисяч резервістів.

Це вже наробило чималого галасу серед місцевого населення. Росіяни недолуго намагалися бунтувати, але нічого з того не вийшло.

Тим часом "найсвідоміші" громадяни країни шукають можливих способів втекти, щоб не потрапити на фронт.

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