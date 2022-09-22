Мовиться вже про восьмий пакет санкцій, який після брифінгу глави МЗС України Дмитра Кулеби міністри домовилися доручити своїм командам.

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Восьмий пакет санкцій буде спрямований на "більш значущі сектори російської економіки" і продовжить націлюватися на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні. Міністри ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути формалізовано.

Восьмий пакет санкцій буде націлений на більш релевантні сектори російської економіки,

– сказав Боррель.

Додамо, що раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав неформальну зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу для того, щоб погодити "спільну лінію" щодо заяви путіна.

В інтерв'ю Reuters міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сказав, що Путін намагається налякати та розділити Захід, але його останні коментарі стали "моментом, що змінив гру".

Зустріч у середу має наголосити на:

єдності,

швидкому просуванні з новим пакетом санкцій,

використанні механізму фінансування Європейського миротворчого фонду для збільшення поставок зброї в Україну, сказав він.

Ми також повинні заявити про взяття на себе юридичної відповідальності. Фюрери в кремлі не повинні сприймати як належне те, що їхню відповідальність за геноцидну війну слід сприймати м'яко,

– сказав він.

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Вони також домовилися про збільшення поставок зброї в Україну. Боррель відмовився повідомити подальші подробиці про тип санкцій або військової підтримки, але сказав, що, на його думку, у блоці буде "одностайна" підтримка нових заходів.

Заяви путіна та реакція ЄС

Речник Єврокомісії Петер Стано констатував, що президент росії своїм рішенням оголошення часткової мобілізації показав, що хоче не миру, а війни.

Заяви президента Путіна про "референдуми" та часткову мобілізацію – лише ще один доказ, що Путін не зацікавлений у мирі. Він зацікавлений в ескалації своєї війни,

– сказав Стано.

Що відом про "референдуми" на окупованих територіях

Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до росії захоплених територій:

Донецької,

Луганської,

Херсонської,

Запорізької областей.

Очільник кремля оголосив про часткову мобілізацію в росії та заявив про те, що визнає результати так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Путін обґрунтовує це тим, що жителі окупованих територій "потребують захисту".

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