Про таке рішення повідомили на сайті президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Найближчим часом рішення щодо обмежень для росіян мають схвалити остаточно.

Зверніть увагу Студентів забирають з пар, у ТРЦ влаштовують облави, – в Улан-Уде успішно проходить мобілізація

Як у Фінляндії пояснюють таке рішення

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо разом з комітетами закордонних справ та політики безпеки оголосив про обмеження на в'їзд росіян та видачу віз. Таке рішення там називають принциповим.

Причиною такого рішення назвали шкоду від росіян міжнародному іміджу Фінляндії. Поки невідомо, коли країна остаточно схвалить нові обмеження для громадян країни-агресора.

Що у Європі кажуть про ухилянтів від мобілізації в росії

Після оголошення кремлівським диктатором владіміром путіним часткової мобілізації в росії чимало громадян захотіли покинути країну аби уникнути призову, замість того, аби виступити проти війни та диктаторського режиму. Тому низка країн Європи, серед яких держави Балтії та Чехія заявили, що не надаватимуть прихистку ухилянтам.

Зокрема у Чехії вже заявили, що росіяни, які втікають від мобілізації, не отримають гуманітарних віз. Причина проста – вони втікають від часткової мобілізації, яку оголосив режим їхньої держави.

Водночас Німеччина навпаки заявила про готовність приймати росіян, які проти мобілізації.

Цікаво – у росії продовжують горіти військкомати: дивіться відео