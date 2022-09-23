О таком решении сообщили на сайте президента Финляндии Саули Нииностио. В ближайшее время решение об ограничениях для россиян должно быть одобрено окончательно.

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Как в Финляндии объясняют такое решение

Президент Финляндии Саули Ниинио вместе с комитетами иностранных дел и политики безопасности объявил об ограничении на въезд россиян и выдачу виз. Такое решение там называют принципиальным.

Причиной такого решения назвали ущерб от россиян международному имиджу Финляндии. Пока неизвестно, когда страна окончательно примет новые ограничения для граждан страны-агрессора.

Что в Европе говорят об уклоняющихся от мобилизации в россии

После объявления кремлевским диктатором владимиром путиным частичной мобилизации в россии многие граждане захотели покинуть страну во избежание призыва, вместо того, чтобы выступить против войны и диктаторского режима. Поэтому ряд стран Европы, среди которых государства Балтии и Чехия заявили, что не будут давать убежища уклонистам.

В частности, в Чехии уже заявили, что бегущие от мобилизации россияне не получат гуманитарных виз. Причина проста – они убегают от частичной мобилизации, которую объявил режим их государства.

В то же время Германия наоборот заявила о готовности принимать россиян, которые против мобилизации.

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